Associação Shotokan de Karatê representa município na 2ª Copa Punho de Aço de Karatê

Nos dias 18 e 19 de outubro, a Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Semelc, apoiou a delegação do Projeto Social Karatê de Letra, desenvolvido pela Associação Shotokan de Karatê de Espigão do Oeste, que representou o município na 2ª Copa Punho de Aço de Karatê, válida pela 3ª Etapa do Campeonato Estadual da FRKE, realizada na cidade de Jarú-RO.
Com garra, disciplina e espírito de equipe, nossos jovens atletas, em sua maioria crianças e adolescentes, mostraram o verdadeiro significado do esporte: superação, respeito e crescimento pessoal.
O resultado foi motivo de orgulho: a equipe conquistou a 5ª colocação geral na competição, levando o nome de Espigão D’Oeste ao pódio e reforçando o poder transformador do esporte na vida de nossas crianças e adolescentes.
A Prefeitura segue firme no compromisso de incentivar o esporte como instrumento de inclusão, educação e formação cidadã, fortalecendo sonhos e abrindo caminhos para um futuro melhor.
