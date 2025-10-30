Publicada em 30/10/2025 às 09h02
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia recebeu os representantes dos clubes que vão disputar o título da principal competição da FFER, o arbitral definiu que a bola vai rolar mais cedo na próxima edição, a primeira rodada do Rondoniense Série A está prevista para o dia 17 de janeiro de 2026, o Gazin Porto Velho, Guaporé, Ji-Paraná, Barcelona, Sport Genus União Cacoalense e Rondoniense Social Clube são os candidatos ao título de campeão da 34ª edição do Rondoniense Série A.
A disputa pelo título da principal competição de Rondônia terá o formado dos jogos de todos contra todos com partidas de ida e volta, na primeira fase. Os quatros melhores avançam para a segunda fase e se enfrentam nas semi finais no formato de cruzamento olímpico, 1º colocado enfrenta em duas partidas o 4º colocado, da mesma forma o 2º colocado enfrenta 3º colocado, avançam a final os dois melhores nos confrontos diretos.
Além da disputa do título de campeão Rondoniense de 2026, os clubes disputam também vagas nas competições nacionais como Copa do Brasil, três vagas, Campeonato Brasileiro Série D, duas vagas e Copa Norte/Copa Verde, os três melhores da competição ficam com as vagas na Copa do Brasil, o campeão e o vice ficam com as vagas do Brasileiro Série D e Copa Norte/Copa Verde.
O Rondoniense Série A 2026 deve distribuir em premição aos três melhores colocados da competição o valor superior a quatro milhões de reais, garantidos pela particpação nas competições nacionais. A competição realizada pela FFER é o principal caminho para os clubes de Rondônia arrecadarem, fazendo caixa e brilharem em campo conquistando títulos, acessos as competições nacionais, .
