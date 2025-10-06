Apoio do Deputado Cirone fortalece associações rurais em Primavera de Rondônia

Publicada em 06/10/2025 às 13h40
Um pulverizador agrícola, um perfurador de solo, um tratorito e um jatão, adquiridos com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró, são os primeiros implementos recebidos pela Associação dos Produtores Chacareiros e Hortifrutigranjeiros de Primavera de Rondônia (Aprochop). A entidade atende cerca de 100 famílias de produtores. “Agradecemos o apoio do deputado e vamos continuar contando com ele, na busca de recursos para adquirir novos equipamentos e para concluir a construção do nosso barracão”, disse o presidente Ricardo Antônio da Silva.
A entrega dos implementos foi feita neste domingo (5) e contou com a presença do deputado estadual Cirone Deiró e da deputada federal Cristiane Lopes. O vice-presidente da Aprochop, Frederico Antônio Aus, disse que o apoio do deputado fortalece a associação, principalmente nesse momento em que a entidade está sendo reativada. “Estamos começando do zero e já tivemos êxito em nosso primeiro pedido, o que transmite um sentimento de que ainda vale a pena acreditar em alguns políticos”, disse. Em relação a estruturação da entidade, com a aquisição de maquinário, o vice-presidente disse que ainda há necessidade de novas aquisições, mas que os implementos recebidos, já vão fazer uma grande diferença na vida dos produtores. “É o primeiro passo, de muitos que virão”, afirmou.
Cirone Deiró fez o compromisso de continuar buscando a viabilização de recursos, de acordo com a realidade das associações rurais. Ele também agradeceu o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de liberar os investimentos necessários para fortalecer a agricultura familiar. “Asseguramos o recurso e a associação é quem decide o que comprar, porque precisamos atender a entidade, conforme sua real necessidade”, disse o parlamentar.
O vereador Walter Preto, parceiro de Cirone Deiró no município, foi representado por seu filho, o agricultor Walter Júnior. Ele ressaltou a importância do trabalho que o deputado vem realizando em prol das associações rurais em todo o estado. “Estes são os primeiros implementos que a Aprochop está recebendo e estou convicto de que essa parceria se fortalecerá cada vez mais e que sempre poderemos contar com o apoio e a dedicação do deputado Cirone”, concluiu.
No sábado, Cirone Deiró também entregou implementos agrícolas no município de Rolim de Moura.
