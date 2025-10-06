DEFESA DA DEMOCRACIA

Ao falar sobre avanços da extrema-direita e Bolsonaro, Confúcio sugere: “Regular o caos da internet”

Em novo texto poético, senador do MDB cita o julgamento de Bolsonaro, alerta para a ascensão de autocracias e defende o controle do ambiente digital como forma de conter ameaças à democracia