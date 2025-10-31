Angélica rebate boatos sobre harmonização facial: “Não sou um produto”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 31/10/2025 às 14h44
Nos acompanhe pelo Google News

A apresentadora Angélica fez um desabafo contundente durante o programa Angélica Ao Vivo, exibido no GNT na última quinta-feira (30), ao comentar os boatos de que teria feito harmonização facial. Visivelmente irritada, ela lamentou a disseminação de rumores e o comportamento agressivo de internautas.

“Tem gente que parece hater profissional. Fiquei sabendo pelas redes sociais que eu fiz harmonização facial. Pois é, vou aproveitar pra falar disso”, iniciou a apresentadora diante dos convidados Xuxa e Milton Cunha.

Angélica negou ter realizado o procedimento e afirmou que, mesmo que tivesse, não veria problema nisso. “Não, eu não fiz. Poderia ter feito, por que não? Sou uma mulher de 52 anos, com o privilégio de poder me cuidar. Mas o que me espanta é ver mulher sendo analisada o tempo todo nas redes”, disse.

A apresentadora criticou a cobrança estética imposta às mulheres maduras. “Eu não sou um produto de prateleira. Tô falando de um grupo inteiro de mulheres da minha idade que trabalha, cria filhos e paga contas. Ou você é criticada porque envelheceu ou porque não envelheceu o suficiente. Isso é um saco”, desabafou, recebendo o apoio dos convidados e da plateia.

 

Angélica harmonização facial GNT Xuxa Milton Cunha Luciano Huck programa desabafo envelhecimento
Imprimir imprimir