Angélica rebate boatos sobre harmonização facial: “Não sou um produto”

Publicada em 31/10/2025 às 14h44
A apresentadora Angélica fez um desabafo contundente durante o programa Angélica Ao Vivo, exibido no GNT na última quinta-feira (30), ao comentar os boatos de que teria feito harmonização facial. Visivelmente irritada, ela lamentou a disseminação de rumores e o comportamento agressivo de internautas.
“Tem gente que parece hater profissional. Fiquei sabendo pelas redes sociais que eu fiz harmonização facial. Pois é, vou aproveitar pra falar disso”, iniciou a apresentadora diante dos convidados Xuxa e Milton Cunha.
Angélica negou ter realizado o procedimento e afirmou que, mesmo que tivesse, não veria problema nisso. “Não, eu não fiz. Poderia ter feito, por que não? Sou uma mulher de 52 anos, com o privilégio de poder me cuidar. Mas o que me espanta é ver mulher sendo analisada o tempo todo nas redes”, disse.
A apresentadora criticou a cobrança estética imposta às mulheres maduras. “Eu não sou um produto de prateleira. Tô falando de um grupo inteiro de mulheres da minha idade que trabalha, cria filhos e paga contas. Ou você é criticada porque envelheceu ou porque não envelheceu o suficiente. Isso é um saco”, desabafou, recebendo o apoio dos convidados e da plateia.
Angélica respondeu aos boatos que teria feito harmonização facial: "não fiz. Poderia ter feito, por que não? Sou uma mulher de 52 anos [..] ou você é criticada porque envelheceu ou porque não tá tão velha como as pessoas esperam. Isso é um saco!"#AngélicaAoVivo pic.twitter.com/R6yDNE4kMP— Tiago Pereira (@Tiagupereira) October 31, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!