Angélica fala sobre namoro do filho Benício e desabafa: “Fiquei indignada”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 22/10/2025 às 10h43
Nos acompanhe pelo Google News

A apresentadora Angélica falou abertamente sobre os desafios de lidar com a exposição dos filhos em tempos de redes sociais. Em entrevista ao podcast Menotalks, ela relatou o impacto que a fama e a internet têm causado na vida da família — especialmente após a repercussão do namoro do filho do meio, Benício Huck, de 16 anos.

Angélica contou que o episódio foi marcante para o adolescente e para ela como mãe. “Quando ele foi exposto à beça, ele sofreu como um adolescente sofreria e eu, como mãe, sofri por ele e agi como uma mãe à moda antiga, que acolhe, dá conselho”, afirmou, emocionada.

A apresentadora destacou que procura manter diálogo aberto com os filhos, sem interferir nas relações amorosas. “Nunca impus nada. A gente conversa, eles sabem que podem contar com a gente, mas, como qualquer adolescente, estão perdidos com as redes sociais”, observou.

O caso ganhou grande repercussão quando a então namorada de Benício, a influenciadora Duda Guerra, se envolveu em uma briga pública com outras meninas nas redes. O episódio, segundo Angélica, foi o que mais a abalou. “Fiquei indignada, não com o namoro, mas com as meninas brigando por culpa de meninos. O que mais me chocou foi ver meninas brigando por um menino que era meu filho, mas não importa... brigando por culpa de macho!”, desabafou.

Comovida, a apresentadora revelou que conversou com os filhos sobre o ocorrido para refletirem juntos sobre comportamento online e respeito. “Fiquei com pena de todas as meninas envolvidas. Eu estava genuinamente preocupada com elas. Tive vontade de chorar”, concluiu.

Angélica Benício Huck Luciano Huck Duda Guerra redes sociais Meno talks exposição midiática família Huck celebridades comportamento juvenil
Imprimir imprimir