Angélica fala sobre namoro do filho Benício e desabafa: “Fiquei indignada”

A apresentadora Angélica falou abertamente sobre os desafios de lidar com a exposição dos filhos em tempos de redes sociais. Em entrevista ao podcast Menotalks, ela relatou o impacto que a fama e a internet têm causado na vida da família — especialmente após a repercussão do namoro do filho do meio, Benício Huck, de 16 anos.
Angélica contou que o episódio foi marcante para o adolescente e para ela como mãe. “Quando ele foi exposto à beça, ele sofreu como um adolescente sofreria e eu, como mãe, sofri por ele e agi como uma mãe à moda antiga, que acolhe, dá conselho”, afirmou, emocionada.
A apresentadora destacou que procura manter diálogo aberto com os filhos, sem interferir nas relações amorosas. “Nunca impus nada. A gente conversa, eles sabem que podem contar com a gente, mas, como qualquer adolescente, estão perdidos com as redes sociais”, observou.
O caso ganhou grande repercussão quando a então namorada de Benício, a influenciadora Duda Guerra, se envolveu em uma briga pública com outras meninas nas redes. O episódio, segundo Angélica, foi o que mais a abalou. “Fiquei indignada, não com o namoro, mas com as meninas brigando por culpa de meninos. O que mais me chocou foi ver meninas brigando por um menino que era meu filho, mas não importa... brigando por culpa de macho!”, desabafou.
Comovida, a apresentadora revelou que conversou com os filhos sobre o ocorrido para refletirem juntos sobre comportamento online e respeito. “Fiquei com pena de todas as meninas envolvidas. Eu estava genuinamente preocupada com elas. Tive vontade de chorar”, concluiu.
