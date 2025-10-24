André Marques fala sobre luta diária contra a obesidade: “Não posso dar mole”

Publicada em 24/10/2025 às 07h12
O apresentador André Marques, de 46 anos, contou que voltou a emagrecer e já eliminou 20 quilos nos últimos meses. Após atingir 162 kg e enfrentar sérios problemas de saúde, ele retomou o foco na alimentação e nos exercícios físicos, destacando que o combate à obesidade é um desafio constante.
Apaixonado por gastronomia, André costumava reunir amigos para experimentar os pratos que preparava, hábito que acabou se somando ao tabagismo — um dos fatores que contribuíram para o aumento de peso e o sedentarismo. “Há um ano e meio consegui parar de fumar. Eu fumava muito! Havia perdido minha cachorra, dei uma engordada e, depois, voltei a me disciplinar. Já fui diabético, então não posso dar mole”, declarou ao Gshow.
Depois de recuperar parte do peso anteriormente perdido, ele procurou um endocrinologista para iniciar uma nova reeducação alimentar e retomar a rotina de atividades físicas.
Bariátrico e ex-obeso mórbido, André afirma que o processo é contínuo. “Como um ex-fumante ou um viciado em alguma coisa, acho que a luta é para sempre. Se eu vacilar, posso voltar. Tenho minha balancinha e estou sempre ali, me pesando”, afirmou.
