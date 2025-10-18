Ana Castela e Zé Felipe encantam fãs ao cantar “Evidências” com Leonardo

Publicada em 18/10/2025 às 10h43
A cantora Ana Castela, de 21 anos, e o cantor Zé Felipe, de 27, surpreenderam o público ao subirem ao palco durante o show de Leonardo, de 62 anos, em Sarandi (PR), na noite de quinta-feira (17). O evento ocorreu no Exporandi, onde o sertanejo foi a principal atração da noite.
O trio emocionou os fãs ao interpretar o clássico “Evidências”, em um momento registrado em vídeo e compartilhado pela Prefeitura de Sarandi. Nas imagens, Zé Felipe aparece abraçado ao pai enquanto Ana Castela canta ao lado deles, arrancando aplausos e elogios do público.
Nas redes sociais, a parceria foi celebrada com entusiasmo. “Maravilhoso! Nunca imaginei que ver isso seria tão incrível”, comentou uma fã. Outra acrescentou: “Que trio incrível! Eu nem sabia que precisava ver esses três juntos até acontecer.”
Além da performance, o público também especula sobre um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe. Os dois têm aparecido juntos em cliques carinhosos e, recentemente, mostraram anéis semelhantes em fotos nas redes sociais. Apesar dos rumores, eles afirmaram, em gravação para o programa “Domingo Legal” (SBT), que estão apenas se conhecendo melhor.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!