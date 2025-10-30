Ana Castela brinca com Zé Felipe após noitada: “Achei que o mundo ia acabar”

Publicada em 30/10/2025 às 10h22
A cantora Ana Castela, 21 anos, mostrou bom humor ao comentar a ressaca depois de uma noite animada ao lado de Zé Felipe, 27, e amigos. Nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (30), a artista brincou: “Bom dia! Achei que o mundo ia acabar ontem, mas por fim não acabou. E tô aqui, tomando cafezinho.”
Na noite anterior, o grupo formado por Ana, Zé Felipe, Luan Pereira, Victória Miranda e Augusto Dávila se reuniu para curtir, comer espetinho, beber e jogar sinuca.
Já pela manhã, dentro do carro, a “boiadeira” publicou um vídeo ouvindo uma música sobre ressaca e ironizou a disposição de Zé Felipe após a bebedeira. “Não sei o que o Leonardo fez quando teve esse menino”, disse ela. O cantor respondeu: “Resquícios genéticos... E eu doido pra tomar uma.” Ana, então, completou em tom de piada: “Nas bolas do teu pai devia ter só álcool, não é possível, está normal.”
