Alexandre Nero anuncia pausa na carreira após sequência de novelas: “Vou dar pane”

Publicada em 29/10/2025 às 10h30
Após o fim do remake de Vale Tudo, exibido às 21h na TV Globo, Alexandre Nero, 55, revelou que vai tirar férias e se afastar temporariamente da carreira artística. O ator, que interpretou o vilão Marco Aurélio, contou em entrevista ao programa Sem Censura (TV Brasil), nesta terça-feira (28), que está exausto após anos consecutivos de trabalho.
“Eu já tenho dificuldade. E falei: ‘vou dar pane, preciso parar’”, declarou, referindo-se ao cansaço durante as gravações da novela escrita por Manuela Dias.
Nos últimos anos, Nero emendou quatro produções seguidas: Nos Tempos do Imperador (2021), Travessia (2022), No Rancho Fundo (2024) e Vale Tudo. Ele também gravou a série Guerreiros do Sol, lançada no Globoplay em 2024, enquanto o remake ainda estava no ar.
Mesmo com novos convites após o término da trama, o ator contou que precisou recusar. “É difícil demais dizer não, mas eu ia enlouquecer”, afirmou. Segundo ele, não há planos imediatos nem para a TV nem para a música: “Não tenho, eu precisei realmente parar de pensar.”
