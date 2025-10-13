Alcione dedica show a Alexandre de Moraes e público reage com coro de “sem anistia”

Publicada em 13/10/2025 às 11h28
A cantora Alcione dedicou o show realizado em Brasília, na noite de sábado (11), ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que acompanhava a apresentação ao lado da esposa, Viviane Barci de Moraes. O evento ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e reuniu um público que reagiu com aplausos e gritos de “sem anistia”, em referência aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
Durante o momento de homenagem, Alcione agradeceu a presença do ministro e exaltou sua figura: “Quero dedicar o show dessa noite ao nosso ministro Alexandre de Moraes, que nos deu essa honra de assistir hoje. É muita honra para a cantora. Ele é amado. Ele é o cara para nós. Aplausos para o nosso ministro”, declarou, sendo ovacionada pela plateia.
Imagens divulgadas pelo portal Metrópoles mostram Alexandre de Moraes acenando para o público, acompanhado também do ministro Cristiano Zanin e de sua esposa, Valeska.
