Alan Queiroz solicita microcrédito para pescadores e piloteiros do estado de Rondônia

Publicada em 11/10/2025 às 09h50
O parlamentar destacou que o incentivo é fundamental para o fortalecimento da economia local e para a valorização das comunidades que dependem da atividade pesqueira em Rondônia
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou requerimento ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), solicitando a concessão de microcrédito a pescadores e piloteiros, por meio do Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe), para a aquisição de barcos instalados com motores de popa. A medida visa gerar renda e fomentar o desenvolvimento econômico das comunidades ribeirinhas do estado.
Da maneira que o Proampe fortalece diversas atividades econômicas a exemplo do empreendedorismo de necessidade e o médio e pequeno produtor rural por meio do microcrédito, faz necessário fortalecer e fomentar atividades econômicas externas para a população ribeirinha e beradeira. O microcrédito para pescadores e piloteiros possibilita levar investimentos para as comunidades ribeirinhas, garantindo o sustento de suas famílias por meio da geração de oportunidades no intuito de melhorar a qualidade de vida.
Em fala, o parlamentar destacou que o incentivo é fundamental para o fortalecimento da economia local e para a valorização das comunidades que dependem da atividade pesqueira em Rondônia. "Esses trabalhadores desempenham um papel essencial no sustento de centenas de famílias e na movimentação da economia em diversas regiões do nosso estado. Garantir o acesso ao microcrédito é oferecer condições dignas de trabalho, mais segurança e produtividade para quem vive da pesca e do transporte fluvial", afirmou o parlamentar.
Essa iniciativa promove também a integração territorial e a dinamização econômica de regiões com vocação para o turismo de pesca esportiva no estado de Rondônia, fortalecendo o potencial turístico local e estimulando novas oportunidades de negócio. Além de beneficiar diretamente pescadores e piloteiros, a medida contribui para o crescimento sustentável das comunidades ribeirinhas, gerando emprego e renda, e valorizando o uso responsável dos recursos naturais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!