Alan Queiroz entrega R$ 305 mil em implementos agrícolas para produtores rurais de Vale do Anari

Publicada em 06/10/2025 às 09h30
Na manhã do último sábado (4), o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou uma recolhedora de café e uma ensiladeira para o município de Vale do Anari. Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar, atendendo a um pedido do vereador Márcio do Vale, e somam um investimento de R$ 305 mil, destinados a impulsionar a agricultura local. A solenidade de entrega contou também com a participação da deputada federal Cristiane Lopes, parceira em diversas ações.
Equipamentos foram adquiridos por meio de emenda do parlamentar (Foto: Ian Machado)
A chegada das novas máquinas representa um avanço para os produtores rurais da região, que agora terão acesso a equipamentos modernos capazes de otimizar o trabalho no campo, reduzir custos e aumentar a produtividade, trazendo mais qualidade e eficiência para a atividade agrícola.
O deputado Alan Queiroz ressaltou seu compromisso com o setor produtivo de Rondônia e destacou o papel fundamental da agricultura na economia estadual. “Nosso mandato é voltado para ouvir as demandas da população e trazer soluções concretas. A entrega desses equipamentos reforça o compromisso de valorizar o produtor rural e dar condições para que ele continue sendo protagonista no desenvolvimento de Rondônia”, afirmou o parlamentar.
Mais do que um investimento, a entrega representa um apoio direto às famílias que dependem da agricultura para viver. Com os novos equipamentos, os produtores terão mais facilidade no dia a dia, poderão reduzir o esforço manual e garantir mais qualidade naquilo que produzem.
Foto: Ian Machado
Comentários
Seja o primeiro a comentar!