“Agora quero o beijo”: dancinha de Ana Castela e Zé Felipe gera pedido de fãs

Ana Castela e Zé Felipe movimentaram as redes sociais nesta quinta-feira (9) ao compartilharem, juntos, uma coreografia da nova parceria musical “Sua Boca Mente”. O vídeo exibindo a sintonia dos artistas viralizou rapidamente e gerou uma série de comentários bem-humorados.
“Agora quero o beijo”, brincou uma seguidora. Já Duda Bertelli, amiga de Ana, provocou: “Cadê o final do vídeo?”. Zé Gustavo, amigo próximo de Zé Felipe, também comentou na publicação, contribuindo para a enxurrada de reações.
Essa é a segunda parceria entre os dois, que já haviam gravado “Roça em Mim” em 2023. Desde o anúncio da nova música, os sertanejos têm sido vistos juntos em viagens, pescarias e eventos, o que vem chamando atenção do público pela evidente proximidade e entrosamento.
Apesar das especulações sobre um envolvimento, Ana afirmou recentemente, durante a gravação do DVD de Naiara Azevedo, que está solteira. Ela terminou o namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024. Já Zé Felipe anunciou em maio o fim do casamento com Virginia Fonseca, com quem tem três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 11 meses.
