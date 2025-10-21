Adolescente é flagrado com drogas, arma e moto roubada no Orgulho do Madeira
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 21/10/2025 às 09h00
Nos acompanhe pelo Google News

 Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite desta segunda-feira (20), depois de ser flagrado com drogas, arma e moto roubada no residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista em Porto Velho.

Uma guarnição do BOPE em patrulhamento pelo condomínio, abordou o suspeito que estava de moto na Avenida Rio de Janeiro com Jerônimo Santana.

Os policiais receberam denúncias de populares que o suspeito usava uma arma para fazer ameaças a moradores, guardava drogas e objetos roubados em um dos apartamentos na quadra 598.

Na revista pessoal foi encontrada uma porção de crack com o infrator e verificado que a moto era roubada, já no apartamento foram localizados outros objetos de procedência duvidosa, um simulacro de arma longa e dinheiro das drogas. 

Polícia AÇÃO
Imprimir imprimir