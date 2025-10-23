Acusado de matar ciclista a tiros no Cristal da Calama é preso

Publicada em 23/10/2025 às 09h15
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Velho (DHPP), deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) a fase ostensiva da investigação que apura o homicídio qualificado ocorrido no dia 27 de junho de 2025, por volta das 15h, no Bairro Jardim Santana, em Porto Velho, tendo como vítima D. S. G., morto a tiros.
De acordo com as investigações, a vítima trafegava de bicicleta em direção ao Bairro Cristal da Calama quando foi surpreendida por três indivíduos que ocupavam um veículo de cor preta. Os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo e fugiram logo em seguida.
Com o avanço das investigações, os policiais civis identificaram os autores do crime, os quais tiveram as prisões temporárias decretadas pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho.
Na mesma decisão judicial, foram expedidos mandados de busca domiciliar em endereços vinculados aos investigados, com o objetivo de coletar elementos probatórios relacionados ao delito.
Durante o cumprimento simultâneo das ordens judiciais, as equipes da DHPP lograram êxito em prender F. de A. R. da R. J., além de apreender materiais de interesse investigativo, que serão submetidos à análise pericial. As apurações apontam que a motivação do crime está relacionada a conflitos entre facções criminosas rivais, pela disputa de território na zona leste da capital.
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, reafirma seu compromisso com o combate à criminalidade violenta, assegurando à sociedade respostas céleres e eficazes frente aos crimes contra a vida.
