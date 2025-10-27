Acompanhado de diretores Vice Presidente da FFER prestigia fase final do Rondoniense de Base

Publicada em 27/10/2025 às 09h03
O diretor da CBF e Vice Presidente da FFER Bruno Costa esteve no estádio Biancão e acompanhou a partida entre Ji-Paraná e Rolim de Moura pela fase final do Rondoniense Sub-15. Bruno Costa viu a partida ao lado do presidente do Sport Genus Evaldo Silva, presidente do Ji-Paraná Zé Carlos e dos diretores Almir Belarmino e Fabrício Medeiros. Nas arquibancadas do Biancão, Bruno Costa ainda teve a companhia do presidente da Câmara de Vereadores do Município de Ji-Paraná, Marcelo Lemos.
As competições do Rondoniense Sub-15 e Sub-17 acontecem com partidas na capital e no interior do Estado. Em sua passagem pelo interior de Rondônia, o diretor da CBF e Vice presidente da FFER, Bruno Costa destacou a importância das competições, o formento do esporte e na valorização dos jovens que atuam nos clubes do Estado, "é importante estar presente nesses jogos é importante a gente passar pelo interior também e acompanhar esse jogos, são muitos jovens tentando realizar seus senhos e nosso papel é promover, é dá possibilidades e oportunidades para esses garotos, por meio das nossas competições e vamos além ainda com o Desafio Rondônia Acre de Seleções dessas duas categorias, com a presença do diretor de futebol da base do Botafogo, Augusto Oliveira, que vem acompanhar os jogos e quem sabe numa oportunidade dessa um sonho se realize? Como eu disse esse é o nosso papel promover o futebol dá oportunidades pra essa garotada", afirmou Bruno Costa.
No início do mês de novembro a FFER realizar com a federação acreana de futebol o Desafio Rondônia Acre com jogos da seleção sub-15 e sub-17 dos dois estados, dia 01 as partidas acontecem no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa e no dia 03 no estádio Florestão em Rio Branco.
