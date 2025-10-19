Acidente na BR-364 entre Jaru e Ouro Preto deixa três mortos e três feridos

Publicada em 19/10/2025 às 10h10
Foram identificadas três das vítimas fatais do gravíssimo acidente registrado no final da tarde deste sábado, 18 de outubro, na BR-364, em Jaru, sentido a Ouro Preto do Oeste.
Segundo informações, o motorista da caminhonete SW4 era o pecuarista e empresário jaruense Hélio Carminatti, sócio-proprietário da Loja Marajó. Ele estava acompanhado de uma mulher identificada como Alcione Barbosa, que também veio a óbito no local.
Informações apontam que a terceira vítima fatal era o motorista do Toyota Corolla Alan Figueiredo, morador de Ji-Paraná.
De acordo com Informações a SW4 teria tentado uma ultrapassagem forçada a uma carreta e acabou colidindo com o Corolla que foi arremessado pra cima da Tracker, resultando na tragédia.
Entre os feridos estão Luzimeire Mosquini Costa e Carlos Alberto Salvador Costa, irmã e cunhado do deputado federal Lúcio Mosquini, e uma criança de quatro anos. Eles foram socorridos e transferidos para uma unidade de saúde no município de Ji-Paraná.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. A BR-364 ficou parcialmente interditada durante o atendimento e o resgate das vítimas.
