Acidente entre ônibus e dois carros deixa vários feridos na BR-319

Publicada em 30/10/2025 às 09h00
Na noite desta quarta-feira (29), um grave acidente de trânsito foi registrado no quilômetro 43 da BR-319, no trecho que liga Porto Velho (RO) ao município de Humaitá (AM). O impacto envolveu um ônibus de transporte de passageiros e dois carros, onde mobilizou diversas equipes de socorro.
De acordo com informações preliminares, várias pessoas ficaram feridas, e o número exato de vítimas ainda está sendo apurado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o tráfego e isolar a área, enquanto o Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) trabalharam intensamente no resgate e atendimento das vítimas.
Testemunhas relataram que o acidente ocorreu em um ponto da rodovia conhecido pelas más condições de visibilidade e pelo tráfego intenso de veículos pesados. Com o impacto, um dos carros ficou com a frente completamente destruído enquanto o outro ficou com a lateral, bem como o ônibus que também teve danos.
Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Porto Velho, devido à gravidade de alguns casos. Ainda não há confirmação oficial se há óbitos no local, mas fontes locais indicam que a colisão foi de grande proporção. As causas do acidente serão investigadas pela PRF e pela Perícia técnica científica, que devem realizar perícia no local para determinar o que provocou o acidente.
O tráfego na BR-319 está totalmente interditado gerando um grande congestionamento nos dois sentidos. Até o fechamento desta reportagem, as equipes continuavam no local realizando os trabalhos de remoção dos veículos e limpeza da pista.
