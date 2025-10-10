Abertura do JIR 2025 marca o início da maior celebração esportiva de Rondônia

Publicada em 10/10/2025 às 08h59
Nesta sexta-feira (10), às 19h30, será realizada a cerimônia de abertura da fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025. O palco será o Ginásio Gerivaldão, um dos principais espaços esportivos da cidade de Ji-Paraná. Organizado pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), promete ser um marco, celebrando o retorno da tradição em Ji-Paraná, cidade que sediou a primeira edição do evento em 1983.
Individual de Xadrez
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância social do JIR. “O JIR é muito mais do que um evento esportivo. Ele representa a união de Rondônia, valoriza nossos atletas e fortalece a identidade de cada município. Quando investimos no esporte, estamos investindo em cidadania, em saúde e no futuro das pessoas.”
INTEGRAÇÃO E COMPETIÇÃO DE ALTO NÍVEL
A competição, que se estenderá até o dia 22 de outubro, reúne atletas de 30 municípios do estado. Estima-se a participação de aproximadamente 2.500 pessoas, entre atletas e dirigentes de equipe. O objetivo do evento vai além da disputa esportiva, reforçando a integração social, a valorização cultural e o fortalecimento do esporte de rendimento em Rondônia. O governo do Estado tem destacado o compromisso com o fomento à cidadania e a inclusão por meio do esporte.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira reforçou o impacto da fase final na região. “Estamos empenhados em garantir que o JIR 2025 não apenas defina os campeões estaduais, mas que também movimente positivamente a economia local de Ji-Paraná, consolidando seu papel de polo esportivo e cultural para todo o estado”.
DESTAQUES E MODALIDADES
A edição de 2025 conta com a disputa em 15 modalidades, englobando esportes individuais e coletivos. Entre as modalidades mais esperadas, estão:
Coletivas: basquetebol, futebol society, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia.
Individuais: atletismo, capoeira, ciclismo, jiu jitsu, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa e xadrez, ciclismo.
Uma das modalidades que tem ganhado destaque e representa a valorização da cultura brasileira nos jogos é a Capoeira, que integra o JIR desde 2014. O esporte do município anfitrião, como o basquete de Ji-Paraná, também entra na competição com grande expectativa. A chegada da comissão organizadora e dos chefes de delegação aconteceu na quinta- feira, (9), dando início à movimentação na cidade. A programação de jogos durante a fase final ocorre diariamente, das 8h às 20h.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!