A esquerda se reorganiza e apresenta suas armas para 2026 em Rondônia

PORTO VELHO (RO) - Liderado pelo ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, e pelo ex-prefeito de Porto Velho (dois mandatos seguidos), Roberto Sobrinho, sem partido, coordenadores do projeto Caminhada Esperança, composto por nove partidos (MDB, PDT, PT, PSB, PV, PCdoB, Rede, PSOL e Cidadania), o grupo político esteve reunido recentemente em Ji-Paraná. Mais de 1,1 mil pessoas participaram. Encontros idênticos já foram realizados em Porto Velho e Ariquemes e serão levados aos principais municípios do Estado.
A política de Rondônia é comandada pelo grupo de centro-direita. Isso ficou bem definido nas últimas eleições presidenciais. Dos 24 deputados estaduais, somente Cláudia de Jesus (PT/Ji-Paraná) é de esquerda.
No encontro de Ji-Paraná, ficou evidente que a meta é ocupar um espaço maior na política regional a partir das Eleições Gerais de 2026, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas dos Estados e do Distrito Federal ao Senado, além da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas. Não haverá eleições apenas para prefeito, vice e vereadores, que foram realizadas em 2024.
O que ficou evidente na reunião do Caminhada Esperança é que o grupo já tem alguns nomes definidos para as Eleições de 2026. Além de Acir, que estaria dividido entre concorrer a governador ou ao Senado, onde já esteve, ficou evidente que, hoje, seu objetivo é disputar uma das duas vagas de senador, atualmente ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e do PL, respectivamente.
Mas o que mais chamou a atenção no Caminhada Esperança de Ji-Paraná foi a declaração do senador Confúcio Moura, fora dos microfones, de que sua pré-candidatura já estaria definida para governador e que já teria o seu vice: o empresário Airton Gurgacz, tio de Acir, que já foi vice no primeiro mandato de Confúcio (2011 a 2018) e deputado estadual.
Após o encontro, ficou bem definido que o grupo, que cresce a cada reunião, já teria como pré-candidatos Confúcio e Airton, a governador e vice, respectivamente, além de Acir para uma das vagas ao Senado.
Não há dúvidas de que são nomes de enorme potencial eleitoral e que já provaram isso em eleições anteriores. Todos têm amplo respaldo junto ao eleitorado de Rondônia.
Um dos coordenadores ativos do grupo, o ex-prefeito Roberto Sobrinho, que comandou Porto Velho em dois mandatos seguidos, uma das lideranças expressivas do PT — hoje sem partido —, também está em busca de um espaço político-eleitoral. É nome com enormes chances de ocupar uma das oito vagas à Câmara Federal em 2026.
A oposição tem somente a deputada Cláudia de Jesus (PT/Ji-Paraná) na Assembleia Legislativa. Ela realiza um bom trabalho, segundo os mais atentos observadores políticos, e não deverá ter dificuldades para conseguir mais um mandato. O Caminhada Esperança trabalha com outros nomes para ocupar maior espaço no Parlamento Estadual, a fim de fortalecer as demais candidaturas (Governo do Estado, Senado e Câmara Federal), além de dar maior suporte à provável busca pela reeleição do presidente Lula da Silva (PT). Nos encontros regionais, o assunto é um dos mais debatidos.
Em seu pronunciamento, Acir destacou o senador Confúcio Moura, que, em seu período como governador, implantou o Banco do Povo, que transformou associações em pequenas indústrias, e ressaltou que isso precisa ser retomado. Ele se comprometeu a percorrer o Estado de ponta a ponta em busca de apoio ao Caminhada Esperança, visando às eleições de outubro do próximo ano.
Importante o pronunciamento do coordenador do Caminhada Esperança, ex-prefeito Roberto Sobrinho, alertando que o grupo “não teme o debate nem as fake news” e que “defender a vida, a família e a floresta é o que sempre fizemos. A diferença é que fazemos com verdade, com propostas e com resultados”.
As Eleições Gerais estão a menos de um ano (4 de outubro de 2026), mas a mobilização já é intensa nos bastidores, e o Caminhada Esperança saiu na frente em busca de formatar nomes e grupos em condições de conquistar a hegemonia política no Estado. Os adversários que se cuidem.
