A conversa extremamente positiva entre Expedito e Rocha; Hildon muda de planos; e a situação de Sérgio Gonçalves segue indefinida

Publicada em 24/10/2025 às 08h24
AS NUVENS DA POLÍTICA SE MEXERAM E HILDON CHAVES NÃO CONCORRE MAIS AO GOVERNO, MAS SIM À CÂMARA FEDERAL
Ah, as nuvens da política! Elas se mexem com impressionante velocidade, trocando o que há poucas horas era certo por tudo diferente do que se falava, comentava, planejava. Nunca se pode imaginar que o que está pronto hoje, estará no amanhã, porque na vida das urnas, quase nada é definitivo. A história se repetiu agora com o ex-prefeito Hildon Chaves. Candidatíssimo à sucessão de Marcos Rocha durante meses, pelo menos logo que voltou das férias ao deixar dois mandatos na Prefeitura de Porto Velho, Hildon estava pelo menos entre os quatro ou cinco políticos capazes de atingir este objetivo. Mas, no decorrer da etapa de preparação para o lançamento da campanha, tudo mudou.
A um amigo próximo, já na semana passada, Hildon Chaves avisou que havia mudado de plano. O cavalo que poderia esperar não passou encilhado, como dizem os gaúchos e ele achou que o melhor caminho seria concorrer a uma das oito cadeiras à Câmara Federal. E é o que fará. Depois de uma administração muito positiva, quando saiu da Prefeitura com uma alta aprovação, Hildon acha que o caminho mais lógico e menos penoso a percorrer é o do Congresso Nacional. E teve também outro motivo forte para isso. Sua família apelou para que, caso ele se mantivesse na política, não mais fosse no Executivo, pelo desgaste e pela dedicação praticamente dia e noite nesta missão.
O novo projeto já está em andamento. Hildon vai buscar a formação de uma chapa muito forte do PSDB, visando a Câmara Federal em que ele teria potencial para sair, só da Capital, com cerca de 70 mil votos. A intenção será eleger ainda mais um da nominata tucana, a partir deste cálculo inicial. A meta seria, em 2026, ser o novo Fernando Máximo, o atual deputado que foi campeão votos na Capital na eleição passada e que, no ano que vem, anuncia que disputará o Governo do Estado. Dentro do novo projeto, Hildon Chaves também comandará as conversações dos tucanos e de seu grupo político sobre quem terá o apoio na disputa pelo Governo, da qual agora ele se afastou.
Outra decisão já tomada na família é que a deputada estadual Ieda Chaves, que tem cumprido um mandato muito produtivo, disputará a reeleição para a Assembleia Legislativa por seu partido, o União Brasil. Com a saída de Hildon, restam pelo menos cinco nomes, todos com chances: Máximo, Adailton Fúria, Marcos Rogério, Confúcio Moura e Sérgio Gonçalves.
CÉSAR CASSOL, GRANDE PRODUTOR TAMBÉM NA BOLÍVIA, VÊ COM OTIMISMO O NOVO GOVERNO DE DIREITA DO PAÍS
Se há um rondoniense que conhece a Bolívia, que é um parceiro dos nossos vizinhos e tem feito grande sucesso por lá, no agronegócio, é o empresário César Cassol. Há muitos anos ele tem produzido na região de fronteira e inclusive já foi homenageado pelo governo boliviano, por sua atuação de apoio ao desenvolvimento do país. E agora, com a troca de um governo de esquerda, depois de 20 anos no poder, por um de direita, qual a visão de César Cassol sobre a mudança? A visão do produtor rondoniense que, no Estado, aliás, é também um grande empresário na área da produção de energia elétrica e de calcário, é das mais otimistas.
Para César, a eleição do presidente Rodrigo Paz, de direita, depois de duas décadas de governos esquerdistas, pode significar um novo momento de crescimento do país. “O novo Presidente já deixou claro que quer incentivar a produção, que quer desenvolvimento, que vai abrir a Bolívia para o comércio com países vizinhos, enfim, tenho convicção de que será um novo e importante caminho para que os bolivianos encontrem soluções para seus problemas. Para César Cassol, “só se supera as crises com muito trabalho”.
Um dos grandes empresários de Rondônia, César Cassol é um dos responsáveis pela produção de energia em pequenas hidrelétricas, abastecendo várias comunidades do Estado. É também um dos maiores produtores de calcário da região norte. O calcário é elemento vital para a recuperação do solo em proporcionar um ambiente favorável para o crescimento da produção agrícola. Na Bolívia, o empresário de Rolim de Moura também tem criação de gado, entre outros negócios.
EXPEDITO, EM NOME DE ADAILTON FÚRIA, TEM ENCONTRO COM MARCOS ROCHA PARA TRATAR DE 2026
Se havia alguma dúvida, não há mais. Um encontro entre o Governador e o ex-senador Expedito Júnior, presidente regional do PSD, pode ter fechado definitivamente um acordo entre Marcos Rocha e o candidato ao Governo, Adailton Fúria. Expedito é o responsável pelos caminhos que Fúria percorrerá, em termos de parceria, para tentar ocupar a cadeira do próprio Rocha, a partir de 1º de janeiro de 2027. Claro que tanto o Governador quanto o ex-senador não fizeram nenhuma declaração pública sobre a longa conversa que tiveram, mas ficou implícito que ela foi sobre a eleição do ano que vem e suas alianças, até pelo que Expedito publicou nas redes sociais, depois de conversar com Rocha.
“Estive com o nosso Governador Marcos Rocha. Tivemos uma boa conversa sobre tudo o que Rondônia já conquistou em sua gestão e os desafios que ainda têm pela frente. Falamos também sobre o futuro do nosso Estado e a possibilidade real de termos Marcos Rocha e Luana Rocha representando Rondônia, ele como senador, ela como deputada federal. Um casal comprometido com nosso povo e com a construção de um Estado cada vez melhor”, escreveu Expedito. Precisa dizer mais alguma coisa?
Por enquanto, obviamente, não foi batido o martelo, mas a primeira conversa foi extremamente positiva entre ambos. Ainda está indefinida a situação do vice-governador Sérgio Gonçalves, que é o nome do União Brasil à sucessão de Rocha. Contudo, ao que parece, o grupo palaciano comandado por Rocha já está preparando sua opção. Em breve haverá novos desdobramentos sobre o assunto.
O VILA RICA DE 40 ANOS DE HISTÓRIA SE TORNARÁ UM GRANDE HOSPITAL, COM 400 LEITOS, NO CENTRO DA CAPITAL
Quem passa pelo centro de Porto Velho, na avenida Carlos Gomes, esquina com a Brasília, não imagina que aquele prédio abandonado foi, durante quase 40 anos, o principal hotel de Porto Velho e um dos mais importantes da região norte. E não sabe que, depois de dez anos fechado, o antigo Hotel Vila Rica será transformado num grande hospital, com mais de 400 leitos. O investimento terá que ser enorme, para adaptar o prédio com suas pequenas portas nos apartamentos, para uma estrutura hospitalar. Muitas mudanças precisarão ser feitas, incluindo a criação de uma grande área de estacionamento, algo inexistente naquele local.
O milagre da transformação será patrocinada pela Faculdade Católica de Rondônia, numa parceria com a IRB Care. A IRB foi fundada em 2020 pelo médico Ivan Barbieri, que, neste período, vem atuando de forma estratégica em diversos hospitais em São Paulo, oferecendo soluções modernas e eficazes em gestão hospitalar. Com um investimento milionário (os números ainda não foram divulgados) o planejamento das duas instituições é que o novo e gigantesco hospital passar a atender o público dentro de cerca de um ano e meio depois de iniciadas as reformas.
O prédio, pronto, vai sediar o que será chamado oficialmente de Hospital Escola e de Pesquisa de Rondônia, Unidade Dom Moacyr Grechi, uma homenagem a um dos mais populares religiosos do Estado. O novo hospital vai atender particulares, mas também pacientes do SUS. Terá UTI, heliponto para os helicópteros de socorro e será também um hospital/escola, para quem estiver cursando Medicina na Católica. Morre o Vila Rica e sua longa história e nasce um prédio para salvar vidas.
CONSÓRCIO NOVA BR PRETENDE ASFALTAR OS 20 QUILÔMETROS DO ANEL VIÁRIO DA CAPITAL ATÉ FINAL DE 2027
O problema vem sendo empurrado com a barriga há anos. Uma hora o assunto está sob a responsabilidade do Dnit. Na outra, do DER de Rondônia. No final das contas...nada! As obras de asfaltamento do Anel Viário de Porto Velho, apelidado agora de Expresso Porto, tem nova data para serem concluídas: 2031, ou seja, daqui a seis anos. Contudo, um esforço partido da Prefeitura de Porto Velho, conseguiu reunir empresários e os responsáveis pelo Consórcio Nova 364, empresa que venceu a licitação que privatizou a principal rodovia de Rondônia e que será responsável pela conclusão do Anel Viário. E o assunto andou!
Segundo o prefeito Léo Moraes, o encontro para debater o assunto foi motivado “por um forte apelo das entidades privadas, do poder público e da população, que reconhecem a importância da Expresso Porto para o desenvolvimento econômico, a mobilidade urbana e a geração de empregos na Capital”. O diretor-presidente da empresa, Wagner Martins prometeu apressar os estudos e diminuir os prazos da obra .“Estamos analisando esta antecipação, porque entendemos o impacto positivo que ela pode gerar para Porto Velho”, resumiu.
Um novo prazo, antecipando em cinco anos as obras, está sendo criado pelo Consórcio, segundo seu presidente. Wagner Martins informou que o objetivo é iniciar as obras, dispendendo todos os esforços possíveis, para abril de 2026 e concluir tudo até novembro de 2027. Com isso, antecipa os trabalhos em cinco anos e sua conclusão em quatro anos. O Anel Viário começa na BR 364, ao lado das Irmãs Marcelinas e segue até a Estrada da Penal, com cerca de 20 quilômetros. O Anel funciona hoje, mas em estado precário, com apenas 1 quilômetro de asfalto.
QUEM ENTENDE? AEROPORTO TEM MENOS VOOS, MAS RECEBEU 491 MIL PASSAGEIROS E TEVE 3.553 POUSOS E DECOLAGENS
Tem uma informação sobre o aeroporto de Porto Velho que deixa a gente com uma grande, enorme interrogação na cabeça. Num momento em que há gritaria geral contra a redução de voos; com cancelamentos de última hora, com uma série de problemas criticados pelos passageiros, como podemos ter tudo um aumento de 42 por cento nas operações do aeroporto internacional Jorge Teixeira, em relação ao terceiro trimestre de 2025? E mais: movimento de 45 por cento a mais até setembro, comparando-se com o mesmo período do ano passado? A informação é oficial, da Vinci Airports, a gigantesca empresa que administra nada menos do que 70 aeroportos no mundo, inclusive o nosso, é claro. Segundo ela, entre janeiro e setembro deste ano, passaram pelo aeroporto nada menos do que 491 mil passageiros, perto de 148 mil a mais do que no ano passado.
Outra questão surpreendente é o número de pousos e decolagens, que, segundo a empresa, também apresentou alta significativa: foram contabilizadas 1.090 operações nesse período, representando um aumento de 42 por cento no comparativo com 2024. No total, 3.553 pousos e decolagens foram registrados ao longo dos nove primeiros meses de 2025, 39 por cento a mais do que no mesmo período do ano passado. Mas como se chegou a estes números tão positivos se, no geral, o número de voos chegando e saindo de Porto Velho diminuíram?
A Vinci é responsável por 70 aeroportos no mundo. No Brasil, onde além de Porto Velho a rede administra os aeroportos de Salvador, Manaus, Tefé, Tabatinga, Boa Vista, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Foram mais de 3 milhões e 300 mil passageiros no terceiro trimestre, reforçando seu papel estratégico na conectividade aérea do país. De acordo com o relatório, na Amazônia, o crescimento de tráfego foi possibilitado pelo aumento da capacidade tanto de companhias aéreas brasileiras quanto internacionais.
WILBER COIMBRA NO COMANDO O TRIBUNAL DE CONTAS ATÉ O FINAL DE 2027. ELE FOI REELEITO POR UNANIMIDADE
Quinze anos depois de ingressar no Tribunal de Contas como Conselheiro, indicado pela cota da Assembleia Legislativa, Wilber Coimbra é um dos importantes personagens do organismo que, cada vez mais, se aproxima da coletividade, prestando um serviço de grande valor. Nesta semana, por consenso, ou seja, na unanimidade dos demais membros do TCE, Wilber foi conduzido para mais um mandato de dois anos, mantendo-se na presidência com méritos, até pelos avanços que conseguiu implantar, sempre com o apoio total dos seus pares.
O TCE, que durante muitos anos se preocupava mais em punir do que apoiar, começou a mudar radicalmente quando da gestão do conselheiro Edilson Silva. Foram implantados projetos de apoio aos administradores, de orientações, de parcerias. Além disso, nos últimos tempos, o TCE tem saído da sua sede para fiscalizar, in loco, postos de saúde, hospitais e outros locais de atendimento público, para checar a qualidade dos serviços. É uma inovação das mais positivas e que tem aproximado muito o Tribunal de Contas da comunidades.
Além da recondução de Wilber Coimbra à presidência, foram eleitos o vice-presidente Edilson Silva, o Corregedor Paulo Curi; o presidente da 1ª Câmara, Jailson Viana; o presidente da 2ª Câmara, Valdivino Crispin; o Ouvidor, Francisco Carvalho e o presidente da Escola Superior de Contas, Euler Mello. O mandato vai até o final de 2027.
PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI TEM AGORA ATÉ BERÇO PORTÁTIL E JÁ AJUDOU MAIS DE 22 MIL FAMÍLIAS
Nesta semana, mais um passo importante no pacote de inovações às mamães foi dado. O Governo lançou o kit natalidade mais completo, que, entre 20 itens, agora tem berço portátil. Também entregou mais de 60 desses novos kits para as mamães em situação de vulnerabilidade social e lançou o sistema de autocadastro 100 por cento digital, tornando essa política pública de assistência social mais acessível. O governador Marcos Rocha, na ocasião, explicou que as novidades marcam uma nova fase de acolhimento e inclusão para as futuras mães e seus bebês. "As políticas públicas de assistência social estão acontecendo nesse governo. Os recursos são para todos os municípios, de Porto Velho a Vilhena”.
A secretária Luana Rocha lembra que o programa Mamãe Cheguei “uma forma do Governo de Rondônia cuidar da saúde, proteção e dignidade dos rondonienses desde o ventre, em que as mamães participam de consultas para ter uma gestação saudável e, no fim, ganham um enxoval que está ficando cada vez mais incrementado. Além disso, se entrelaça com outras políticas públicas, como o Crescendo Bem, contribuindo para a proteção da primeira infância."
O Programa ajuda a mulher rondoniense a viver a maternidade com segurança e carinho, e, segundo a secretária da Seas, Luana Rocha, já alcançou mais de 22 mil famílias em todo o Estado. Os novos kits de natalidade incluem 20 itens, sendo um berço portátil com mosquiteiro a novidade. Os demais 19 itens são: banheira plástica para bebê, fralda descartável, fralda ecológica, travesseiro, jogo de lençol para berço, kit de fraldas de pano, conjunto pagãozinho, macacão longo sem pé, macacão curto, conjunto de camisetas sem manga com mijão, pano de mola, cueiro, toalha com capuz, bolsa, camisetas sem mangas, sabonete para bebê em barra, sapatinhos, fita adesiva e absorventes reutilizáveis.
CRISPIN QUER REGULAMENTAR LEI DO SELO DA ACESSIBILIDADE, PARA FACILITAR A VIDA DE QUEM TEM ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA
Ser capaz de sair de casa, caminhar pelas ruas, entrar em um prédio público ou embarcar em um ônibus pode parecer algo simples, mas para muitas pessoas, ainda é um desafio diário. É pensando nelas que o deputado Ismael Crispin apresentou requerimento ao Governo de Rondônia pedindo a regulamentação da Lei nº 4.945/2021, de sua autoria, que cria o Selo de Acessibilidade Municipal. O objetivo da lei é reconhecer e incentivar os municípios que adotam medidas para eliminar barreiras e promover ambientes seguros, acessíveis e inclusivos.
Sobre este tema de tão grande importância para a sociedade e principalmente com as pessoas que têm alguma tipo de deficiência, Ismael Crispin comenta: “ a acessibilidade garante a segurança e a integridade física de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando o direito de ir e vir e de usufruir dos mesmos espaços que qualquer cidadão”. O parlamentar lembrou que, embora a lei esteja em vigor desde 2021, a falta de regulamentação tem impedido sua efetiva aplicação, inviabilizando que os municípios possam receber o certificado e fortalecer políticas públicas voltadas à inclusão.
“Garantir acessibilidade é promover respeito e cidadania. É construir um Estado que olha para todos com igualdade de oportunidades e sensibilidade social”, afirmou o deputado. No requerimento, Crispin solicita que o Governo adote com urgência as medidas administrativas e orçamentárias necessárias à plena execução da lei, “permitindo que Rondônia avance como um Estado mais inclusivo e humano”.
PACELE PERCORRE A CAPITAL E OS DISTRITOS, BUSCANDO SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS DA COMUNIDADE
Márcio Pacele, o vereador mais votado em Porto Velho na última eleição municipal, não o foi de graça. Ele dedica todas as horas do seu trabalho para estar junto às comunidades, tanto na Capital como nos distritos, em busca de soluções para problemas que afligem os porto-velhenses. Além disso, ao ver atendidos seus pedidos feitos à Prefeitura, acompanha de perto os trabalhos, até que eles sejam concluídos e o problema resolvido. Foi o que fez novamente nesta semana, quando acompanhou o início das obras de substituição de manilhas e desobstrução da rede de drenagem na rua Delegado Mauro dos Santos, em Porto Velho. A intervenção é resultado de um pedido de providência apresentado pelo parlamentar, atendendo às demandas dos moradores da região.
Com a execução do serviço, a expectativa é de que a via volte a oferecer melhores condições de tráfego e segurança, garantindo mais qualidade de vida para quem mora e circula pela área. A ação tem como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais, especialmente neste período de chuvas intensas, contribuindo para evitar alagamentos e transtornos que há anos afetam os residentes e comerciantes locais. O trabalho também reforça o compromisso do vereador em acompanhar de perto as obras e fiscalizar o atendimento das necessidades das comunidades.
Percorrendo a área urbana e distritos, onde tem atuação constante, Pacele tem tido o apoio da Prefeitura, para atender demandas que resultam em melhorias para os bairros e todas as regiões da Capital. Seu trabalho de resultados o tem colocado, aliás, como um possível candidato à Assembleia Legislativa, no ano que vem. Sobre isso, contudo, o vereador ainda não se pronuncia, aguardando os acontecimentos para tomar sua decisão.
PERGUNTINHA
Qual sua opinião sobre nova decisão do ministro Luiz Fux, que, mesmo sendo minoria, votou pela absolvição de novo grupo de acusados pelo inventado “golpe contra a democracia”, afirmando que ““os réus não podem ser acusados de golpe de Estado porque suas condutas não tinham potencial de conquista de poder e de substituição do governo”?
Comentários
