7ª Etapa do Campeonato Rondoniense de Motocross reúne pilotos e público em grande evento

A 7ª Etapa do Campeonato Rondoniense de Motocross foi realizada neste fim de semana na Chácara do Esquadrão do Barro, localizada no setor chacareiro de Jaru, e movimentou o público amante do esporte sobre duas rodas.
A programação teve início no sábado (4), a partir das 13h, com os treinos classificatórios. No domingo (5), as provas começaram às 8h e seguiram até as 17h30, com disputas acirradas em 14 categorias.
Na categoria principal, os vencedores foram Hugo Amaral (1º lugar), Jakson (2º lugar) e Furão (3º lugar). Já na categoria mirim, que encerrou o evento no final da tarde de domingo, o pódio ficou com Aparício Neto em primeiro lugar, seguido por Heitor Kluska e Enzo Candiotto.
Além das emocionantes corridas, o público foi surpreendido com uma apresentação especial de manobras aéreas com avião, que encantou os presentes e tornou o evento ainda mais espetacular.
A etapa contou com grande presença de público e a participação de diversas autoridades municipais, que prestigiaram os competidores e reforçaram o apoio ao motocross jaruense, consolidando Jaru como um dos principais polos da modalidade em Rondônia.
