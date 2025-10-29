46ª Taça Alvorada de Futsal entra na segunda fase com jogos decisivos em Ji-Paraná

Publicada em 29/10/2025 às 08h30
A 46ª edição da Taça Alvorada de Futsal chega à segunda fase com os confrontos das oitavas de final. Nesta terça-feira, 28 de outubro, o Ginásio de Esportes Adão Lamota, em Ji-Paraná, será palco de três grandes partidas:
20h00 – FK Futsal Ouro Preto x Neymoicano
20h50 – RedBull x CTB Construtora
21h30 – Bella Vista/Pimenta x Borracharia Brasil
A fase de mata-mata teve início no último sábado, 25 de outubro, com a equipe Mojuca, de Porto Velho, vencendo o União F.C. por 4 a 1 e garantindo vaga nas quartas de final da competição.
Promovida pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), em parceria com a Liga de Futebol de Salão, a Taça Alvorada 2025 começou com a participação de 24 equipes na categoria masculina, movimentando o cenário esportivo local há mais de 60 dias.
Os jogos acontecem sempre às terças, quintas e sábados. Além das equipes de Ji-Paraná, a competição conta com representantes de Porto Velho, Vilhena, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
De acordo com o secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, todos os custos da competição, incluindo arbitragem e premiação, são custeados pela Prefeitura de Ji-Paraná. A ação atende a uma determinação do prefeito Affonso Cândido, que busca fortalecer o calendário esportivo municipal, estimulando o bem-estar da população e a integração entre atletas de diversas cidades.
A premiação da categoria masculina será de R$ 11 mil, distribuídos entre o campeão (R$ 8 mil) e o vice-campeão (R$ 3 mil). Já a categoria feminina, que está em fase de ajustes, contará com oito equipes e uma premiação total de R$ 5 mil.
Mais informações sobre a competição podem ser obtidas pelos telefones (69) 99300-0009 (Vilson) ou (69) 99228-6916 (professor Lucena). O regulamento e a tabela completa estão disponíveis no site oficial: copafacil.com/-kp3s6 .
