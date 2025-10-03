3ª Corrida da Democracia reúne 2.400 inscritos em celebração aos 42 anos da Alero

Publicada em 14/10/2025 às 08h59
A 3ª edição da Corrida da Democracia, que integra as comemorações dos 42 anos da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), será realizada no próximo domingo (19), a partir das 6h30, em Porto Velho. O evento já conta com 2.400 participantes confirmados, entre atletas de elite, servidores da Casa, pessoas com deficiência e o público em geral.
As inscrições, encerradas na última sexta-feira (10), foram feitas mediante a doação de uma cesta básica no valor de R$ 75, reforçando o caráter solidário da iniciativa. A retirada dos kits, que incluem camiseta, squeeze e número de peito, ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro, das 8h às 18h, na Escola do Legislativo (Elero), localizada na rua Major Amarante, 390, bairro Arigolândia.
Premiação e categorias
A corrida contará com percursos de 5 km e 10 km, distribuídos em diferentes categorias: Elite, Servidor (incluindo parlamentares, servidores e estagiários) e Público Geral, além da categoria Melhor Idade (60+). As premiações chegam a R$ 6 mil para os primeiros colocados, além de troféus e reconhecimento por faixa etária e gênero.
Na categoria Elite 10 km, os prêmios variam de R$ 6 mil para o primeiro lugar a R$ 2,5 mil para o sexto. Já entre os servidores e o público geral nos percursos de 5 km, os vencedores receberão de R$ 3,5 mil a R$ 500, conforme a colocação. A Melhor Idade, voltada a atletas com 60 anos ou mais, segue o mesmo padrão de premiação.
A Corrida da Democracia é uma iniciativa da Alero que busca, além de incentivar o esporte e a qualidade de vida, aproximar o Legislativo da população por meio de ações que combinem cidadania, solidariedade e celebração da história do Parlamento rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!