3ª Corrida da Democracia premiará atletas com até R$ 6 mil reais
Por Marcela Bomfim
Publicada em 01/10/2025 às 10h24
A 3ª edição da Corrida da Democracia, promovida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), será realizada no próximo dia 19 de outubro em Porto Velho. O evento celebra os 42 anos de criação do Parlamento estadual e vai premiar atletas com valores que chegam a R$ 6 mil, além de troféus em diferentes categorias.

As inscrições seguem abertas até o dia 10 de outubro e devem ser feitas mediante a entrega de uma cesta básica no valor estimado de R$ 75, contendo arroz, feijão, óleo, açúcar, farinha de trigo, macarrão e café. Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades sem fins lucrativos da capital, divididos de forma igualitária.

Premiação por categorias

Elite – 10 km (Masculino e Feminino)

1º lugar: R$ 6.000,00

2º lugar: R$ 5.000,00

3º lugar: R$ 4.000,00

4º lugar: R$ 3.500,00

5º lugar: R$ 3.000,00

6º lugar: R$ 2.500,00

Servidor (incluindo parlamentares, servidores e estagiários) – 5 km

Categoria 18 a 35 anos (Masculino e Feminino)

1º lugar: R$ 3.500,00

2º lugar: R$ 2.500,00

3º lugar: R$ 1.500,00

4º lugar: R$ 1.000,00

5º lugar: R$ 800,00

6º lugar: R$ 500,00

Categoria acima de 36 anos (Masculino e Feminino)

Mesma premiação da faixa etária anterior.

Vencedoras da 2ª Corrida da Democracia realizada em 2024 (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)

Público Geral – 5 km
Categoria 18 a 35 anos (Masculino e Feminino)

1º lugar: R$ 3.500,00

2º lugar: R$ 2.500,00

3º lugar: R$ 1.500,00

4º lugar: R$ 1.000,00

5º lugar: R$ 800,00

6º lugar: R$ 500,00

Categoria 36 a 59 anos (Masculino e Feminino)

Mesma premiação da faixa etária anterior.

Evento incentiva a prática esportiva (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)

Melhor Idade – 60+ (Masculino e Feminino)

1º lugar: R$ 3.500,00

2º lugar: R$ 2.500,00

3º lugar: R$ 1.500,00

4º lugar: R$ 1.000,00

5º lugar: R$ 800,00

6º lugar: R$ 500,00

Inscrições seguem até o dia 10 de outubro.

