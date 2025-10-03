3ª Corrida da Democracia é sucesso de atletas e público como parte das comemorações dos 42 anos da Alero

Publicada em 20/10/2025 às 08h20
Evento coroou a programação do 42° aniversário do Legislativo (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Com mais de 2.400 inscritos e atletas de Rondônia e diversos outros estados, aconteceu na manhã deste domingo (19), em Porto Velho, a terceira edição da Corrida da Democracia. Promovida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) o evento coroou a programação do 42° aniversário do Legislativo rondoniense e distribuiu troféus, medalhas e premiação com valores que chegaram a 6 mil reais, nas modalidades de 10 quilômetros e 5 quilômetros, com saída e chegada em frente ao prédio da Assembleia.
Aline Batista correu 5k (Foto: Thyago Lorentz e Luís Castilhos I Secom ALE/RO)
De acordo com Aline Batista, que correu os 5 quilômetros, a corrida é importante porque estimula a prática esportiva para os atletas amadores e oportuniza competições para os atletas profissionais. “É sempre muito bom participar desses eventos e é muito importante a iniciativa da Assembleia Legislativa, oportunizando competições de alto nível, com excelente organização e premiação que valoriza a competição. Ontem, no sábado, participei de uma corrida longa e hoje a minha meta é concluir o percurso com um bom tempo, buscando sempre a superação”, disse.
Deputado Eyder Brasil também participou da competição (Foto: Thyago Lorentz e Luís Castilhos I Secom ALE/RO)
O deputado Eyder Brasil (PL) também participou da corrida, fazendo o percurso em 36 minutos, mas antes de entrar na pista fez questão de destacar a importância do evento para comemoração da democracia. “Esse evento mostra o espírito democrático da casa de Leis e é um marco para democracia do nosso estado. Comemoramos os 42 anos em grande estilo, junto com o povo, com os atletas, os servidores e o público em geral, num ritmo de integração que é a alma do parlamento”, disse o deputado.
Para o presidente da Assembleia, deputado Alex Redano (Republicanos), a 3ª Corrida da Democracia mostrou o potencial competitivo e integrador do povo de Rondônia, elevando as comemorações dos 42 anos da Assembleia Legislativa. “Estamos muito felizes pela participação dos atletas, dos nossos servidores, da nossa população. Foram mais de 2.400 inscrições, com doação de cestas básicas que serão entregues à entidades assistenciais de Porto Velho. Queremos agradecer o empenho e a dedicação de cada servidor que nos ajudaram na realização deste evento, agradecer aos atletas que participaram da corrida, à organização que foi perfeita e às famílias que vieram acompanhar a nossa terceira Corrida da Democracia”, disse Redano.
A Corrida da Democracia já faz parte do calendário esportivo do estado (Foto: Thyago Lorentz e Luís Castilhos I Secom ALE/RO)
Ainda de acordo com o presidente, a Corrida da Democracia, que já faz parte do calendário esportivo de Rondônia, cresce a cada ano e para o ano que vem oferecerá novamente excelente premiação. “Nossa corrida já está se tornando tradicional no calendário esportivo de Rondônia e a cada anos vamos melhorando. Para o ano que vem vamos estudar novamente uma boa premiação, até como incentivo para os nossos atletas. Preciso destacar que todos os participantes são campeões, independente da classificação, pois além de praticar saúde com a corrida, praticaram um ato de amor ao próximo, com a doação dos alimentos”, finalizou.
A competição reuniu participantes do interior de Rondônia e de vários estados do país (Foto: Thyago Lorentz e Luís Castilhos I Secom ALE/RO)
Corredores de todo o estado participaram a competição, como a equipe de Buritis, composta pelos atletas Rodrigo, Vitor, Jonatan e Altamiro. De acordo com eles a competição oportuniza atividade para quem já pratica o esporte e incentiva os jovens a entrarem na modalidade. “Todos estão de parabéns, uma competição muito bem organizada, com boa premiação para os campeões, percurso bem sinalizado e boas condições de disputa”.
A corrida teve diversas modalidades, entre elas, a kids (Foto: Thyago Lorentz e Luís Castilhos I Secom ALE/RO)
A 3ª Corrida da Cidadania também prestigiou as crianças. Os nossos atletas do futuro fizeram a corrida mais fofa do circuito, alegrando a todos os presentes. A corrida dos pequenos foi uma ideia do presidente Alex Redano, que coordenou a largada e falou sobre a importância de incentivar as novas gerações. “Esta é a parte mais fofa da nossa corrida. Nossos futuros atletas mostraram que não há idade para a prática esportiva. Incentivar a competição das crianças é apostar num futuro mais
Fotos: Thyago Lorentz e Luís Castilhos
