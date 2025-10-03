3ª Corrida da Democracia da Assembleia Legislativa de Rondônia já tem percursos definidos

Publicada em 17/10/2025 às 10h00
A 3ª Corrida da Democracia da Assembleia Legislativa de Rondônia, que ocorre no próximo domingo, dia 19, às 6h30, já tem os percursos de 5 km e 10 km definidos. A organização informa que a largada e a chegada em ambos serão em frente à Casa de Leis, localizada na esquina das Avenidas Farquar e Calama, em Porto Velho. O evento é parte das celebrações de 42 anos do Parlamento estadual.
Percurso indica largada e chegada da corrida (Foto: Divulgação)
No primeiro percurso de 5 km, os participantes sairão do prédio da Assembleia Legislativa pela Avenida Calama, passam pela avenida Presidente Dutra, depois vão pela avenida José Camacho até à Avenida Lauro Sodré, onde farão o retorno (próximo a um lava jato) e voltarão pelo mesmo caminho até o ponto de onde partiram.
Trechos rua José Camacho e Avenida Lauro Sodré (Foto: Divulgação)
Já no trajeto de 10 km, os corredores percorrem o mesmo percurso já descrito, porém, seguirão até o Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, onde farão o retorno, voltando pelo mesmo trecho até à sede da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Percurso que indica o retorno dos 5 km (Foto: Divulgação)
Foram inscritos para participarem da 3ª Corrida da Democracia da Assembleia Legislativa de Rondônia, 2400 corredores entre atletas profissionais, servidores públicos, melhor idade, crianças, pessoas com deficiência e público em geral.
Além da corrida, uma série de ações também estarão sendo desenvolvidas pela Casa de Leis, para comemorar o aniversário de 42 anos de instalação do Parlamento estadual. A intenção é envolver a sociedade em uma celebração que unirá esporte, solidariedade e cidadania.
Trecho que indica a continuidade do trajeto dos atletas que disputam a modalidade de 10 km (Foto: Divulgação)
Kits
Desde esta quinta-feira (16), no horário das 9h às 17h, os inscritos na 3ª Corrida da Democracia já podem retirar seus kits de participação e realizar a entrega das cestas básicas na Escola do Legislativo (Elero), localizada na rua Major Amarante, 390, bairro Arigolândia em Porto Velho.
A entrega acontece na sede da Elero e segue até 18 de outubro (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
A entrega segue até o próximo sábado (18), e os organizadores alertam que não haverá retirada de kits no dia da corrida, no domingo (19), às 6h30. Para garantir o kit, os participantes devem entregar uma cesta básica contendo os seguintes itens: 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 kg de açúcar, 1 kg de farinha de trigo, 2 pacotes de macarrão, 1 litro de óleo e 1 pacote de café de 250g. Todos os produtos devem estar embalados em saco plástico transparente.
Clique aqui e fala o dowload do arquivo completo.
Texto: Ivanilson Tolentino | Jornalista
