Zé Felipe chama Ana Castela de “amor” em viagem ao Pantanal e aumenta rumores de romance

Publicada em 30/09/2025 às 11h41
Zé Felipe e Ana Castela voltaram a levantar suspeitas de um possível relacionamento após aparecerem de mãos dadas durante um passeio no Pantanal nesta segunda-feira (29). O momento, registrado por amigos, repercutiu nas redes sociais e intensificou os comentários sobre um romance entre os cantores.
A viagem contou com a presença de familiares e amigos próximos. Leonardo e Poliana Rocha, pais de Zé Felipe, participaram do passeio e compartilharam registros descontraídos ao lado do grupo.
No dia anterior, Ana Castela celebrou seu primeiro peixe pescado, mostrando vídeos no Instagram. A cantora ainda usou inteligência artificial para aumentar o tamanho do animal na imagem e brincou: “Eu peguei um tubarão também, mas não coube na foto”. Zé Felipe reagiu com emojis de riso e coração.
Em outro vídeo, a artista se impressionou com a pescaria do filho de Leonardo. “Olha o tamanho! O Zé pegou um enorme”, disse, admitindo ter medo de peixe.
A proximidade ficou ainda mais evidente em um vídeo publicado pelo amigo Odorico Reis, no qual Zé Felipe chama Ana de “amor”. A cena gerou comentários bem-humorados entre os fãs. “O peixão que você pegou está bem aí do seu lado!”, brincou um seguidor. Outro escreveu: “A nora que o Leonardo sonhava. Topa tudo e sem frescura”.
