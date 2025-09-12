Whindersson é acusado de jogar na cara ajuda a Luísa Sonza: “Encosto”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/09/2025 às 09h49
Whindersson Nunes, 30 anos, virou alvo de críticas nas redes sociais após mencionar incentivos que teria dado à carreira de Luísa Sonza, 27, durante o período em que os dois eram casados. O humorista e a cantora começaram a namorar em 2016, se casaram em 2018 e se separaram em 2020. Com informações da IstoÉ Gente.

A polêmica começou depois que um internauta comentou sobre a possibilidade de Whindersson reatar o relacionamento com a cantora. O usuário sugeriu que o humorista teria sido responsável por traumas na vida da artista, mas ainda cogitaria reatar. Em resposta, o comediante listou situações em que, segundo ele, apoiou a então parceira.

“Você canta muito bem! Que tal a gente gravar uma versão de Love Yourself? Dá para a gente ir na Xuxa, você fica na plateia e eu chamo você! Acho que você pode ser uma estrela desse país!”, escreveu.

A reação não foi bem recebida por parte do público, que acusou Whindersson de se vangloriar. “Dica de ouro: nunca aceite favor de macho. Na menor oportunidade, é isso que eles fazem. Parabéns pelo livramento, Luísa”, criticou uma usuária. Outro internauta completou: “Quem faz de coração não joga na cara”.

Houve também quem defendesse o influenciador. “Ele não está jogando na cara que deu carreira a ela, mas sim que incentivou a cantar e investir na carreira dela”, argumentou um seguidor.

 

