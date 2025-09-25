Wesley Safadão fala sobre saúde do filho após cirurgia de emergência: “Deu tudo certo”

Publicada em 25/09/2025 às 14h04
O cantor Wesley Safadão fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira (25) sobre a saúde do filho Yhudy, fruto do relacionamento com a influenciadora Mileide Mihaile.
Safadão contou que o menino sentiu fortes dores de cabeça após cortar o cabelo e não conseguia nem penteá-lo. Após exames, os médicos identificaram um tumor ósseo no crânio, e o garoto precisou passar por uma cirurgia de emergência.
“De imediato fomos para o hospital, no segundo exame ele já foi internado. E deu esse tumor que estava localizado na cabeça. Na quinta já foi marcado para na sexta fazer a cirurgia”, relatou o cantor.
A operação durou cerca de três horas e, segundo Safadão, o filho se recuperou bem. “Deu tudo certo. Depois disso veio o pós-operatório. Ele ficou no hospital sábado, domingo e na segunda-feira já foi para casa”, disse.
O artista ainda explicou que aguarda o resultado da biópsia, que vai indicar se o tumor é maligno ou benigno. “Na segunda-feira nos informaram que o resultado sairia na quinta ou sexta, por isso não queríamos compartilhar antes. Mas precisamos antecipar essa informação”, completou.
