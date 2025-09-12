Publicada em 12/09/2025 às 16h42
Volta do Brasileirão. Definido os semifinalistas da Copa do Brasil. Tabelinha Rondoniense: Capoeira, Jogos da Juventude e handebol são destaques.
Brasileirão Betano 2025 volta com tudo! Copa do Brasil: Flu e Timão nas semifinais. Cruzeiro e Vasco completam semifinais.
Brasileirão Betano - O Brasileirão Betano 2025 volta neste fim de semana, após a pausa da Data Fifa, e a 23ª rodada promete agitar a tabela. O grande destaque fica para Palmeiras x Internacional no Allianz Parque, duelo direto pelo G-4. No Maracanã, Fluminense e Corinthians se enfrentam em um clássico que pode mexer na parte de cima. Já Atlético-MG e Santos duelam na Arena MRV, jogo crucial para escapar da zona de perigo.
O domingo ainda reserva o clássico nordestino entre Fortaleza e Vitória, enquanto Bahia x Cruzeiro fecha a rodada na segunda-feira. Emoção garantida no retorno da Série A!
Copa do Brasil - O Corinthians venceu o Athletico-PR por 2 a 0 na Neo Química Arena, gols de Rodrigo Garro e Gui Negão, e garantiu vaga pelo quarto ano seguido, além de quase R$ 10 milhões em premiação. Já o Fluminense virou para cima do Bahia no Maracanã: Canobbio, de pênalti, e Thiago Silva marcaram na vitória por 2 a 0.
A Copa do Brasil já tem seus quatro semifinalistas! O Cruzeiro confirmou a vaga ao vencer novamente o Atlético-MG por 2 a 0, com show de Kaio Jorge. Já o Vasco viveu noite dramática contra o Botafogo: empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória por 5 a 3 nos pênaltis no Engenhão. Agora, as semis estão definidas: Cruzeiro x Corinthians e Fluminense x Vasco, com jogos marcados para dezembro.
Rondônia estreia nos Jogos da Juventude 2025. Capoeira: Porto Velho recebe 1ª Copa Berimbau Norte. Handebol: ADPVH/Miners é campeão em Porto Velho.
Jogo da Juventude - A delegação de Rondônia já está em Brasília para os Jogos da Juventude 2025, reunindo 190 integrantes entre atletas e comissão em 15 modalidades. Na abertura, Gracyanna Barros e Ruan Carlos, do ciclismo, representaram o Estado no palco oficial. A equipe, formada por campeões do Joer, busca colocar Rondônia no pódio do maior evento escolar do país, que segue até 25 de setembro.
Capoeira - A Praça Pequeno Vitor Emanuel foi palco da 1ª Copa Berimbau Norte, que reuniu cerca de 30 competidores e mais de 50 capoeiristas de Porto Velho. Evelyn Andrade brilhou no infantil, Leonardo Miranda venceu no juvenil e Wellington Gayardo levou o ouro entre os adultos. O evento destacou a capoeira como esporte, cultura e inclusão, e já deixou expectativa para próximas edições.
Handebol - A 5ª Copa ADPVH de Handebol agitou Porto Velho no Ginásio Cláudio Coutinho. Após três dias de jogos intensos, o ADPVH/Miners venceu o Handmania na final e ficou com o título, em duelo marcado por equilíbrio e defesas decisivas do goleiro João. O GJT, de Jaru, garantiu o terceiro lugar. Agora, as equipes se preparam para a próxima fase do Estadual, em Ariquemes, no fim de outubro.
