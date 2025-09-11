Vilhena tem cinco atletas entre as doze da Seleção Rondoniense que disputa o Brasileiro de Seleções Sub-16 de Voleibol Feminino

Publicada em 11/09/2025 às 11h56
A Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), que conta com a parceria da Prefeitura de Vilhena através da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), tem sido uma das principais formadoras de atletas da modalidade em Rondônia. Parte desse trabalho se reflete na convocação de jogadores para compor as seleções estaduais.
Nesta semana, cinco atletas da AVV foram chamadas para integrar a Seleção de Rondônia que disputa o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-16 de Voleibol Feminino, realizado em Saquarema (RJ). Foram convocadas: Ana Lívia Campos (oposta), Rafaela Monteiro (líbero), Sabrina Monteiro (ponteira), Sarah Alencar (central) e Isadora Freitas (levantadora). Isadora, nascida em 2011, participa pela quarta vez de um Campeonato Brasileiro de Seleções e, em 2025, também foi convocada para a categoria Sub-18.
A competição reúne dez seleções em busca de acesso à Divisão Especial. Rondônia integra o grupo formado por Goiás, Maranhão, Tocantins e Espírito Santo. A estreia ocorreu nesta quarta-feira, 10, contra o Espírito Santo.
Jogos da Seleção de Rondônia na primeira fase:
Quarta-feira (10) – 14h00 | Espírito Santo x Rondônia
Quinta-feira (11) – 14h00 | Maranhão x Rondônia
Sexta-feira (12) – 08h00 | Goiás x Rondônia
Sexta-feira (12) – 16h00 | Rondônia x Tocantins
No masculino, os atletas vilhenenses também estiveram representados no Campeonato Brasileiro de Seleções. Os ponteiros Wellyson Ferreira e Bruno Nogueira foram convocados para a Seleção Sub-16, que garantiu permanência na Primeira Divisão. Já o levantador Gabriel Gomes foi chamado para a Seleção Sub-18. Além dos atletas, o professor France Lima foi convocado para comandar a Seleção Feminina Sub-16 de Rondônia. A comissão técnica é formada ainda por Pablo Barbosa e Maria Eugênia de Melo.
