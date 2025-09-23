Viih Tube revela uso de suplemento para libido: “Disposição para aproveitar os 10 dias”

Publicada em 23/09/2025 às 10h46
A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, falou abertamente sobre como os suplementos alimentares ajudaram a melhorar sua energia e libido após a maternidade. Em desabafo publicado na segunda-feira (22), ela contou que a rotina de cuidados com a filha impactou diretamente seu relacionamento com o marido, Eliezer, de 35 anos.
Viih lembrou que, durante o puerpério, enfrentou forte queda de disposição e desinteresse sexual. “Eu não queria namorar, não queria nem acordar. Sempre me sentia arrastada. Uma amiga me indicou um suplemento que aumenta energia, bem-estar e libido. Comecei a usar e realmente me ajudou”, revelou.
Segundo a influenciadora, os resultados foram sentidos de forma ainda mais clara durante uma viagem recente do casal. “Mesmo dormindo só duas horas por noite, tive disposição e libido para aproveitar os 10 dias só eu e o Eli. Antes eu estava uma velha cansada”, contou.
Viih destacou a importância de falar sobre o tema, lembrando que muitas mulheres passam pelo mesmo após a chegada dos filhos, mas sentem vergonha de se abrir. “Foi muito importante para o nosso casamento. Eu e o Eli aproveitamos demais esse tempo juntos”, afirmou.
Na mesma viagem, Eliezer acabou chamando atenção nas redes sociais ao publicar uma declaração sobre a esposa, que viralizou e gerou críticas.
