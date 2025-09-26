Vigilância Sanitária apreende mais de 200 cigarros eletrônicos em Rolim de Moura

Publicada em 26/09/2025 às 09h22
A Vigilância Sanitária de Rolim de Moura realizou recentemente uma operação que resultou na apreensão de mais de 200 cigarros eletrônicos. A ação foi desencadeada após uma provocação do Ministério Público, que encaminhou denúncia sobre a comercialização irregular desses produtos no município.
De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Arildo dos Santos Tonholi, novas operações devem continuar sendo realizadas. Ele reforçou ainda o pedido de apoio da população para que denuncie esse tipo de prática. “A participação da comunidade é fundamental para coibir a venda de produtos proibidos e proteger a saúde pública”, destacou.
O diretor de Vigilância em Saúde, Álvaro Ragadali Filho, também comentou sobre a ação, lembrando que a comercialização de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil desde 2009, conforme resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A Anvisa proibiu a fabricação, importação, comercialização e propaganda desses dispositivos devido aos riscos à saúde. Estudos apontam que o uso de cigarros eletrônicos pode causar sérios problemas respiratórios, cardiovasculares e até predispor ao desenvolvimento de doenças graves, desmistificando a ideia de que seriam uma alternativa mais segura em comparação ao cigarro tradicional.
Com as apreensões, a Vigilância Sanitária de Rolim de Moura reforça o compromisso de proteger a saúde da população e manter o cumprimento da legislação.
