Veto de Lula deixa Cassol e Gurgacz fora do pleito; Confúcio sofre pressão da esquerda; e preconceito dificulta Eduardo Leite

Eduardo Leite seria o melhor nome da direita na corrida ao Planalto, mas esbarra no preconceito estrutural em relação à sua orientação sexual
CARO LEITOR, a direita precisa voltar a existir, assumir o seu protagonismo e deixar de seguir a reboque da extrema-direita. Neste caso, precisa apresentar um caminho para o desenvolvimento nacional. Em face disso, a direita conta com os nomes do governador Ronaldo Caiado (União Brasil-Goiás), Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Júnior (PSD-PR) e Eduardo Leite (PSD-RS), porém, todos não são conhecidos na região Norte e Nordeste. Mas, analisando o perfil de cada candidato, o mais viável para a direita em termos de imagem pessoal, discurso e posicionamento para grudar no eleitorado do norte-nordeste, seria o nome do governador gaúcho Eduardo Leite, mas esse esbarraria no preconceito estrutural em relação à sua orientação sexual. Assim, qualquer nome da direita que deseje se viabilizar como candidato para enfrentar o presidente Lula (PT-SP) e sua popularidade em alta, precisa se tornar conhecido no norte-nordeste e para conseguir esse feito, precisa se tornar andarilho apresentando argumentos convincentes ao eleitor no intuito de equilibrar o jogo na corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto nas eleições de 2026.
Competitivo
Parte dos setores produtivos tomou consciência do tamanho do estrago que seria um repeteco do estilo Jair Bolsonaro sem conhecer o mínimo de políticas públicas, economia e de relações diplomáticas. Esse é o norte da direita caso deseje realmente apresentar um candidato competitivo.
Aprovação
O governador Ratinho Junior (PSD-PR) tem aprovação popular nas alturas dos paranaenses. Claro que não é um nome nacional, mas isso se resolve no espaço-tempo de uma pré-campanha. Ratinho deve inaugurar o discurso do “chega de polarização” e “vamos pacificar o país”.
Bajular
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), era a alternativa natural da extrema-direita, mas se perdeu quando meteu o boné vermelho MAGA na cabeça para comemorar o tarifaço contra o Brasil e bajular o presidente Donald Trump (Republicanos) dos EUA. Além disso, Tarcísio, como governador do estado mais importante da nação, não reagiu aos bombardeios de Eduardo Bolsonaro e às ofensas do Pastor Malafaia deferidas no Palanque do 7 de setembro. Um roteiro de desastre.
Reeleição
Após encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), ladeado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), confirmou novamente a sua desistência de concorrer à Presidência da República e reafirmou que será candidato a reeleição ao governo de São Paulo como prevemos em colunas anteriores.
Defendeu
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), também defendeu a anistia como caminho para pacificação do país. Neste caso, é justo rever punições dos envolvidos no 8 de janeiro, mas anistiar líderes da conspiração contra o Estado democrático de direito ou abrandar suas penas seria trair a Constituição, premiar o crime e deixar brecha para outra tentativa de golpe.
Limpa
O presidente Lula (PT-SP) veta mudança na Lei da Ficha Limpa que diminuiria inelegibilidade. O trecho vetado antecipa o início da contagem do tempo para inelegibilidade. Atualmente, o tempo é contado a partir do fim do cumprimento da pena.
Fora
A decisão do presidente Lula (PT-SP) de vetar a mudança na Lei da Ficha Limpa afeta diretamente o ex-governador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) e o ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná), ambos ficarão fora das eleições do próximo ano.
Dividir
O ex-governador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) fora da corrida pelo Palácio Rio Madeira, o centro-direita e a direita rondoniense deverá se dividir entre os nomes do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho), vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) e do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal).
Esquerda
À esquerda seguirá insistindo para o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) repensar o seu projeto de reeleição ao Senado e voltar a disputar a eleição para governador. Entretanto, Confúcio no Senado está ajudando muito Rondônia e a esquerda precisa se repaginar, ou seja, abrir passagem para novas lideranças disputarem eleições majoritárias e proporcionais.
Extrema-direita
Restará para a extrema-direita rondoniense os nomes do senador Jaime Bagatolli (PL-Vilhena) e do deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho), a missão de disputar o Palácio Rio Madeira nas eleições do próximo ano. Porém, Máximo, sendo filiado ao União Brasil, segue flertando com o PL, Republicanos e Podemos, ou seja, é um infiel partidário.
Aguarda
O governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) aguarda definições partidárias da cúpula nacional do União Brasil para fazer mudanças no governo e promover rearranjos políticos visando o palanque de 2026. Neste caso, Rocha aguarda decisões do Tribunal Superior Eleitoral-TSE, reconhecendo e efetivando a federação partidária entre União Brasil e PP.
Garantiu
Quando o TSE reconhecer a federação entre o União Brasil e PP, resultando na Federação União Progressista – FUP, a cúpula partidária deverá soltar, de uma só vez, todas as composições dos diretórios partidários da FUP nos estados. Já o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-PP) garantiu à coluna que o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) assumirá a presidência da FUP em Rondônia.
Sintonia
Falando em composição, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) convidou o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho) para fazer parte da comitiva na Expoalimentaria 2025, a maior feira de alimentos e bebidas da América Latina, realizada entre os dias 24 e 26 de setembro, em Lima, no Peru. O gesto demonstra a sintonia entre Rocha e Ribeiro.
Comitiva
Falando em feira, o superintendente do Sebrae em Rondônia, Beto Anísio, conduziu a comitiva de empresários rondonienses para participar da Expoalimentaria 2025 realizada em Lima, capital do Peru. O evento reúne os principais operadores dos setores de distribuição, varejo, hospitalidade e canais especializados, funcionando como vitrine internacional para inovação, tendências e oportunidades de negócios na América do Sul.
Festival
A Vila Nova de Teotônio foi palco do maior festival de pesca que a comunidade já viu. O evento aconteceu no final de semana e deu início às comemorações do aniversário de 111 anos de Porto Velho. O secretário executivo de Turismo de Porto Velho, Professor Aleks Palitot comemorou a grandiosidade do evento que contou com premiações, show musical, área de camping, gastronomia, stands de loja de pesca e bancas de economia criativa.
Prevenir
O vereador Pedro Geovar (PP-Porto Velho) é o autor do projeto de Lei n.º 4.824 de 2025, que visa proibir a veiculação de propaganda de cassinos online e jogos de azar no território de Porto Velho. Pedro argumenta que tal medida visa a proteger a ordem econômica e social local e prevenir danos sociais decorrentes do jogo compulsivo.
Sério
Falando sério, até ontem (29), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), era o nome preferido do “mercado financeiro nacional e internacional”, mas o deputado federal licenciado e antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP), melou o projeto da extrema-direita e voltar a ocupar o Palácio do Planalto com Tarcísio.
