Vereador Pedro Geovar celebra edital de concurso com 42 vagas na Câmara Municipal de Porto Velho

Publicada em 22/09/2025 às 15h46
O vereador Pedro Geovar comemorou o lançamento do edital do concurso público da Câmara Municipal de Porto Velho, que vai ofertar 42 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior.
De acordo com o parlamentar, a realização do concurso representa um avanço significativo para o Legislativo da capital, garantindo transparência no acesso às vagas e contribuindo para a modernização administrativa.
“Esse é um momento histórico para a Câmara e para a população de Porto Velho. O concurso vai trazer profissionais qualificados que fortalecerão a nossa instituição e, consequentemente, a qualidade dos serviços prestados à sociedade”, destacou Pedro Geovar.
Detalhes do concurso
O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). As inscrições poderão ser feitas entre 25 de setembro e 28 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do IBGP. As provas estão previstas para 8 de dezembro.
As vagas contemplam cargos de nível médio/técnico – como Técnico Legislativo, Técnico em Áudio, Técnico em Informática e Técnico em Comunicação – e de nível superior, entre eles Analista Legislativo, Contador, Jornalista, Analista de Sistemas e Procurador Legislativo.
Os salários variam entre R$ 2.400 e R$ 6.400, dependendo do cargo e da jornada de trabalho.
As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 79,16 para cargos de nível médio/técnico, R$ 118,74 para nível superior e R$ 148,42 para Procurador Legislativo. O pagamento poderá ser realizado até 31 de outubro em toda a rede bancária.
O edital prevê políticas de inclusão, como a reserva de 20% das vagas para pessoas negras e a isenção da taxa de inscrição para candidatos com deficiência e mulheres doadoras de leite materno.
Além da prova objetiva, estão previstas avaliações discursivas, práticas ou de títulos, conforme o cargo pretendido.
