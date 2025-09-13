Valdemar Costa Neto diz que PL respeita condenação de Bolsonaro, mas aposta em anistia

Publicada em 13/09/2025 às 09h49
Um dia após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, declarou que a sigla acatará a decisão da Corte. Com informações da revista Veja.
Em entrevista ao programa Os Três Poderes, da VEJA, nesta sexta-feira (12), Valdemar afirmou compreender que a Justiça “fez o trabalho dela”, mas ressaltou que a oposição vai atuar no campo político, principalmente em torno do projeto de anistia em discussão no Congresso.
“A justiça fez o trabalho dela da maneira como eles achavam que tinham que fazer. Nós temos que respeitar. Agora, eles têm que respeitar o Congresso Nacional também. Se o Congresso decidir que o Bolsonaro pode ser candidato, não existe lei contrária, não existe como encaixar isso na Lei, de dizer que isso é ilegal”, disse.
Valdemar também revelou que a oposição já avalia outros nomes da direita para disputar a eleição presidencial de 2026. Contudo, ponderou que a prioridade, antes da escolha de um candidato, é esgotar todas as possibilidades de aprovação do projeto de anistia, que poderia beneficiar Bolsonaro no futuro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!