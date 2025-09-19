Trio de arbitragem de Rondônia é escalado para partida das Semifinais do Acreano

Publicada em 19/09/2025 às 14h49
Nesta quinta feira tem jogo decisivo pelo Campeonato Acreano da Série B, Andirá e São Francisco se enfrentam por uma vaga na grande final da competição no estádio Arena da Floresta a partir das 18h, horário local. Pra essa partida da Federação de Futebol do Acre escalou o trio de arbitragem de Rondônia, Marcos Monteiro, Márcia Bezerra Lopes Caetano e Tiago Ferreira.
A escalação da arbitragem rondoniense faz parte da parceria firmada entre as federações do Estados de Rondônia e Acre. Desde da parceria firmanda essa é a segunda vez que a federação acreana escala árbitro de Rondônia, o árbitro Thiago Brazil também ja havia sido escalado em outra oportunidade.
Para a Comissão de Arbitragem da FFER as duas entidades só tem a ganhar com essa parceria, "uma parceira dessa envergadura entre as federações é muito benéfica para a arbitragem de Rondônia e Acre, são novas experiências de jogos, mais competições, contudo os árbitros ganham mais casca, mais experiência e vão melhorando sempre seus desempenhos aperfeiçõando suas técnicas e habilidades de arbitragem, futuramente árbitros do Estado do Acre devem ser escalados para jogos aqui em Rondônia" frisou Almir Belarmino.
Andirá e São Francisco fazem nesta quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, o primeiro confronto pela semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram em igualdade de condições e quem somar quatro pontos garante o acesso a Série A e uma vaga na final do torneio.
