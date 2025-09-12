Torneio 24 horas de Futebol Society promete agitar Vilhena em outubro

Publicada em 12/09/2025 às 11h04
O ritmo do futebol em Vilhena promete ser intenso no próximo mês.
A cidade se prepara para sediar o 1º Torneio 24 Horas de Futebol Society, um evento que promete movimentar a Chácara ATFC e oferecer uma verdadeira maratona do esporte.
A competição, que terá início no dia 18 de outubro, foi idealizada e organizada por Pedro Leandro, figura já conhecida no cenário esportivo local pela realização da Copa Ademar Bueno.
A proposta é desafiadora: 24 horas ininterruptas de jogos, com partidas que se estenderão pela madrugada e manhã do dia seguinte. O torneio visa não apenas testar a resistência física e técnica dos atletas, mas também celebrar o espírito do futebol em um formato diferenciado de competição.
Para garantir a participação, as equipes interessadas devem se inscrever com antecedência. Embora o prazo final seja o dia do evento, Pedro Leandro alerta que as vagas são limitadas. Por isso, as inscrições podem ser encerradas a qualquer momento caso o número máximo de times seja alcançado. O valor da inscrição é de R$ 1.000,00 por equipe, com a possibilidade de parcelamento.
Além da experiência de uma competição de longa duração, o torneio também oferece uma premiação atrativa. O montante total chega a R$ 21.000,00, distribuído entre os quatro primeiros colocados:
1º Lugar: R$ 15.000,00
2º Lugar: R$ 3.000,00
3º Lugar: R$ 2.000,00
4º Lugar: R$ 1.000,00
O contato para confirma inscrição ou sanar dúvidas, é 69 99377-3495, com Pedro Leandro.
