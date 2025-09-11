“Todo mijado”: Ex de Carlinhos Maia passa vergonha a caminho do aeroporto

Publicada em 11/09/2025 às 11h22
O influenciador Lucas Guimarães viveu uma situação inusitada a caminho do aeroporto de Guarulhos. Após enfrentar mais de duas horas de trânsito, ele não conseguiu segurar a vontade de urinar e acabou fazendo xixi dentro do carro, usando uma garrafa de água e uma sacola de papel — que acabou rasgando. Com informações da CNN Brasil.
“Meu Deus do céu! Acabei mijando aqui dentro na bolsa [sacola], mas rasgou o papel. Não acredito, não! Estou fedendo a mijo. Está todo mijado o carro. Tem que colocar para lavar”, contou em vídeos publicados nas redes sociais.
Ao chegar ao aeroporto, Lucas mostrou as marcas no banco e na calça e confessou ter ficado envergonhado ao encontrar fãs. “Estou querendo chorar! Aqui tem seguidoras, mal sabem que se chegar perto de mim, só fede a mijo. Estou morrendo de vergonha”, disse, antes mesmo de posar para selfies.
Depois do episódio, o influenciador trocou de roupa, mas manteve o bom humor. “Estou deitado, tomando champanhe, comendo muito e todo mijado. O fedor de mijo está terrível. Joguei a cueca no lixo”, brincou.
A viagem seguiu rumo a Paris, com conexão depois para Atenas, na Grécia. Solteiro desde o fim do casamento com Carlinhos Maia, Lucas também revelou que recebeu recentemente um buquê de rosas vermelhas gigantes no estacionamento do SBT e agradeceu o gesto.
