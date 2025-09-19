Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam nascimento do primeiro filho, Bento

Publicada em 19/09/2025 às 15h13
Thiaguinho e Carol Peixinho celebraram a chegada do primeiro filho, Bento, na madrugada desta sexta-feira (19). O anúncio foi feito em uma publicação conjunta nas redes sociais, onde o casal compartilhou as primeiras fotos do bebê logo após o parto.
Segundo Carol, o menino nasceu às 00h22 e passa bem, assim como a mãe. Na mensagem, a influenciadora destacou a emoção do momento e descreveu a felicidade do marido. O texto foi escrito em tom carinhoso, como se fosse narrado pelo recém-nascido.
Nas redes sociais, amigos e fãs parabenizaram os novos papais. O ator Rafael Zulu desejou bênçãos à família, enquanto o cantor Belo celebrou a chegada do “netinho”, deixando uma mensagem de carinho ao casal. Admiradores também encheram a postagem de votos de saúde e amor para o pequeno Bento.
