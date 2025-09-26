Theo Becker relata episódio de agressão durante namoro com Andressa Suita

Publicada em 26/09/2025 às 14h20
O ator Theo Becker, de 48 anos, revelou em entrevista ao portal Metrópoles um episódio delicado de seu relacionamento com a modelo Andressa Suita, ocorrido entre 2005 e 2009. Segundo ele, durante uma crise de ciúmes, levou um soco da ex-namorada.
O incidente, de acordo com Becker, aconteceu em meio à comemoração de seu aniversário de 28 anos, que contou com a presença do elenco da novela Mutantes, da Record. “Uma única vez aconteceu uma coisa, mas ela não teve muita culpa. Era meu aniversário, uma das atrizes ficou conversando comigo. Andressa estava chateada, já tinha bebido. Quando entramos no carro, tomei um soco, do nada”, contou.
O ator disse ainda que Andressa se arrependeu logo depois e pediu desculpas, reforçando que o caso foi isolado. “Foi a única vez que ela teve uma atitude assim comigo. Segurei, mas fiquei contrariado essa noite inteira. Tomei um soco no olho. Mas, na visão dela, eu merecia porque a menina parou para conversar comigo cinco vezes. Parecia que eu que estava em cima dela”, afirmou.
Até o momento, Andressa Suita, hoje casada com o cantor Gusttavo Lima, com quem tem dois filhos, não se pronunciou sobre as declarações de Becker.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!