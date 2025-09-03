The Rock perde 27 kg e recebe 15 minutos de aplausos em Veneza por “Coração de Lutador”

Publicada em 03/09/2025 às 16h24
O ator Dwayne Johnson, conhecido mundialmente como The Rock, surpreendeu ao surgir com uma transformação física radical para viver o lutador Mark Kerr no longa “Coração de Lutador – The Smashing Machine”, exibido no Festival de Veneza. A produção, dirigida por Benny Safdie e coestrelada por Emily Blunt, arrancou cerca de 15 minutos de aplausos após a sessão. Com informações do Correio 24 horas.
Com 27 kg a menos, Johnson impressionou no tapete vermelho e nas telas. O personal trainer Kunal Makwana, em entrevista ao Daily Mail, explicou que a mudança exigiu disciplina rígida. “O foco foi preservar a massa muscular com treinos de força, mas também houve muito trabalho de condicionamento, cardio, exercícios intervalados e técnicas de luta”, disse.
A dieta também foi decisiva, baseada em déficit calórico controlado e alta ingestão de proteínas. “Frango, peixe, ovos, vegetais e carboidratos complexos, como arroz e batata-doce, provavelmente fizeram parte da rotina. Nada de comida processada ou lanches rápidos”, completou o especialista.
Além da preparação física, a caracterização foi fundamental. O maquiador Kazu Hiro, vencedor do Oscar, revelou ter recriado as feições de Kerr. “Coloquei sobrancelhas mais grossas, mudei o nariz e até a linha do cabelo. O desafio foi manter tudo durante as cenas de luta, já que o suor fazia a prótese descolar”, contou.
O filme retrata não apenas o auge esportivo de Kerr, bicampeão peso-pesado do UFC nos anos 1990, mas também seus dramas pessoais, como o enfrentamento de vícios e a busca por redenção.
