Thais Carla retorna ao balé após 13 anos: “Precisei me reconectar com o meu corpo”

A influenciadora Thais Carla, de 33 anos, surpreendeu os seguidores ao anunciar que voltou às aulas de balé após 13 anos afastada. A novidade foi compartilhada por meio do Instagram Stories, onde ela apareceu na barra vestindo collant, tutu, meia-calça e sapatilha de ponta.
O retorno ocorre cinco meses depois de Thais se submeter a uma cirurgia bariátrica, procedimento que já resultou em uma perda de 60 kg. Em julho, ela revelou que havia eliminado 30 kg antes da cirurgia para garantir mais segurança durante o procedimento.
Em entrevista ao gshow, a influenciadora contou que a bariátrica foi apenas parte do processo e destacou a importância do acompanhamento integral. “Precisei me reconectar com o meu corpo e entender que a cirurgia era só o começo. A bariátrica foi uma ferramenta para melhorar minha saúde. Mas o verdadeiro trabalho foi o pré e o pós-cirúrgico: disciplina, acompanhamento médico e psicológico, e uma nova relação com a comida e comigo”, afirmou.
Thais disse ainda que refletiu bastante antes de optar pela cirurgia. Segundo ela, a decisão foi motivada principalmente por questões de saúde e pela vontade de estar presente para a família. “Foi uma escolha por saúde, por estar presente de forma plena na vida das minhas filhas, por mim. Ainda sou a Thais de sempre, com a mesma luta, os mesmos valores, mas, agora, com mais vitalidade e energia para viver tudo intensamente”, concluiu.
