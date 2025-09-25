Tati Machado chora ao relembrar perda de bebê: “Maior sonho interrompido da minha vida”

Publicada em 25/09/2025 às 11h03
A apresentadora Tati Machado voltou a se emocionar ao falar sobre a perda do bebê no final da gestação. Durante o programa Saia Justa, exibido na quarta-feira (24) no GNT, ela chorou ao desabafar sobre o que definiu como o maior sonho interrompido de sua vida.
“Acabei de viver o maior sonho interrompido da minha vida. Dá vontade de parar de sonhar, e é muito difícil, porque é muito forte viver o que eu estou vivendo”, disse Tati, em lágrimas.
Apesar da dor, a comunicadora reforçou que não desistiu do desejo de ser mãe. “Sempre fui e sempre vou ser uma menina sonhadora, e isso eu ainda não abri mão. Vai chegar o momento em que eu quero ter um filho fisicamente. Esse sonho poderia estar escanteado, mas não está. Eu lembro todo dia que não vou deixar de sonhar”, afirmou.
As colegas de bancada — Eliana, Juliette e Erika Januza — também se emocionaram com a fala e manifestaram apoio. “Conte com a gente”, declarou Eliana.
