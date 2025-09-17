Talento revelado no Joer é destaque na natação durante Jogos da Juventude 2025

Publicada em 17/09/2025 às 08h59
A rondoniense Rafaela Bariani, de 16 anos, estudante de uma instituição de ensino privada de Porto Velho, foi um dos destaques de Rondônia nos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília. Classificada após se destacar na fase juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), a atleta disputou provas de natação na modalidade individual, levando para o cenário nacional o talento revelado no estado. Atualmente, a estudante treina sob orientação do técnico da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Paulo César.
Entre as conquistas, Rafaela Bariani já foi medalhista em competições nacionais e internacionais, incluindo as Copas Amazônica e de Bolpebra, no Acre, que reuniram atletas do Brasil, Peru e Bolívia. Nos 200 metros livres, também alcançou pódio, reforçando sua evolução e dedicação ao esporte.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da valorização do esporte entre os jovens do estado. “A participação dos estudantes nos Jogos da Juventude é reflexo do trabalho desenvolvido pelo governo para dar suporte ao esporte escolar em todo estado. Investir nesses talentos é investir no futuro de Rondônia.”
Segundo o pai da estudante, Mizel Pinto, Rafaela iniciou cedo no esporte e vem acumulando conquistas importantes. “Ela começou a treinar com sete meses de idade e, desde então, sempre manteve a natação. Há uns dois ou três anos, o professor Paulo a convidou para treinar mais intensamente, e desde então ela vem se dedicando por vontade própria”, relembrou o pai, que acompanhou de perto a participação da filha no primeiro bloco dos Jogos, ao lado da mãe, Keilla Pinto.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Batista, destacou que “o desempenho de Rafaela demonstra como a parceria entre família, escola e governo potencializa o esporte escolar, que é uma ferramenta transformadora e abre portas para grandes conquistas.”
PORTA DE ENTRADA
O Joer é a porta de entrada para competições nacionais como os Jogos da Juventude, os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) e as Paralimpíadas Escolares, sem essa etapa os estudantes não estão aptos a representar Rondônia nas competições.
O gerente de esporte escolar da Seduc, Marcelo Araújo, evidenciou que a participação de Rafaela mostra o caráter democrático do Joer. “A presença de estudantes de escolas públicas e particulares fortalece ainda mais o evento como um espaço de inclusão e revelação de talentos. O Joer dá oportunidades para todos mostrarem seu potencial.”
