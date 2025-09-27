Publicada em 27/09/2025 às 10h27
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), realizou, na noite de quinta-feira (26), o sorteio oficial dos grupos da Copa Madeirão de Futsal. O evento aconteceu no auditório da Vila Olímpica, localizada na avenida Amazonas, onde se reuniram dezenas de representantes dos clubes de Porto Velho.
A cerimônia contou com a presença do secretário-executivo de Esporte da Semtel, Cássio Moura, do assessor intersetorial, Ítalo Rodrigo Soares, do diretor do Departamento de Esporte e Lazer, Expedito Ferreira Santana Júnior, além de representantes das equipes e lideranças esportivas da cidade.
No total, 64 times estão classificados para a disputa da edição 2025, para a modalidade futsal adulto masculino e feminino, além da modalidade master masculino. O sorteio foi feito de forma aberta, garantindo transparência e envolvimento das comunidades participantes. Conforme explicado pelo diretor do Departamento de Esporte e Lazer, Expedito Ferreira Santana Júnior, todos os representantes foram convidados para o sorteio de definição dos grupos.
“Temos três categorias para realizar: o adulto masculino, com 64 equipes, o adulto feminino, com 16 equipes, e a terceira categoria que é o master, para jogadores acima de 40 anos, com 10 equipes. A abertura do campeonato está prevista para o dia 8 de outubro, às 19h, no Ginásio do Dudu, onde iremos sortear três equipes para os jogos iniciais e o time vencedor ganhará o direito de continuar o campeonato, além de um valor símbolo”, explicou Expedito.
Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura do Porto Velho em promover o esporte da capital. Para o treinador do clube Major Futsal, Wilton da Silva Cabral, que participará do campeonato, a prática do esporte é de grande importância para o crescimento dos jovens e adultos como cidadãos. “A gente enxerga com muita alegria a participação expressiva de clubes, pois demonstra o crescimento do futsal dentro do estado de Rondônia”, afirmou.
GRUPOS DEFINIDOS
MASTER MASCULINO:
Grupo A
HO
BOCA PVH
VOLTA REDONDA
AMIGOS DA BOLA
BROTHERS
Grupo B
REAL PORTO
IFRO
SC SOLIMÕES
PM RO
GENUS PAIS
ADULTO FEMININO
Grupo A
ATL ABUNÃ
ESC MAJOR
KADOSH
LIDIA JHONSON
Grupo B
MOJUCA
MENINAS DA NORTE
ATL ESMAGADORA
CLUBE MAJOR
Grupo C
REAL PORTO
ASDERICEL
ORLANDO FREIRE
EFGC
Grupo D
HB/IFC
UPB
ATL MACABRA
K10.
