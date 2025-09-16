Seleção sub-16 de Rondônia mantém vaga na elite e atleta de Vilhena recebe prêmio nacional

Publicada em 16/09/2025 às 14h29
A Seleção Feminina Sub-16 de Rondônia concluiu sua participação no Campeonato Brasileiro de Seleções, em Saquarema (RJ), alcançando a permanência na Primeira Divisão do vôlei de base. O torneio também destacou individualmente a jogadora Sabrina Monteiro, de Vilhena, eleita a melhor ponteira da competição.
Na estreia na divisão principal, Rondônia encerrou a fase classificatória em terceiro lugar de um grupo com cinco equipes. Com esse resultado, garantiu vaga na disputa do quinto lugar geral. No jogo realizado no domingo, às 10h30 (horário de Brasília), contra o Maranhão, a equipe foi superada por 2 sets a 1 e finalizou a competição na sexta colocação.
Durante os jogos, Sabrina Monteiro esteve entre as principais pontuadoras e manteve desempenho regular, o que assegurou sua inclusão na seleção do campeonato. A conquista foi considerada um marco para a jovem atleta.
O treinador avaliou a campanha como positiva: “Ficamos felizes com o resultado, porque além da permanência na Primeira Divisão, conseguimos revelar um talento nacional. Nossa equipe é nova e muitas dessas meninas terão mais oportunidades no próximo ano”.
A delegação foi composta por jogadoras de diferentes municípios: cinco de Vilhena, uma de Pimenta Bueno, uma de Ariquemes e quatro de Porto Velho. A comissão técnica contou com representantes de Ji-Paraná e Vilhena. O grupo registrou agradecimentos à Federação de Voleibol do Estado de Rondônia, à Secretaria de Esportes do Governo de Rondônia e à Prefeitura de Vilhena.
Parte das atletas de Vilhena já tem novo compromisso. Elas irão disputar os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Uberlândia, representando o estado pela escola FAVOO.
Com o objetivo principal atingido, a comissão técnica iniciou o planejamento para dar sequência ao projeto, visando consolidar Rondônia entre as principais equipes do vôlei de base nacional.
