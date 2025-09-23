Secretário da gestão Léo Moraes sobre críticas de vereadores: “É muito fácil bater na Saúde”

Publicada em 23/09/2025 às 09h24
Porto Velho, RO – O podcast Resenha Política, podcast apresentado por Robson Oliveira em parceria com o Rondônia Dinâmica, recebeu nesta edição o secretário municipal de Saúde de Porto Velho, Jaime Gazola Filho. A entrevista foi marcada por declarações sobre as críticas recorrentes à pasta, os planos para implantação de um hospital universitário na capital e as movimentações políticas com vistas às eleições de 2026. Durante mais de 30 minutos de conversa, temas polêmicos dominaram o debate, seguidos por esclarecimentos sobre projetos estruturais e desafios administrativos.
Logo no início, Robson Oliveira questionou o secretário sobre a percepção de que a saúde é o setor mais criticado na gestão do prefeito Léo Moraes. Gazola disse que recebeu uma rede deficitária, com mais de 17 unidades em ruínas e carência de 1.500 profissionais, e afirmou: “Hoje bater na saúde é muito fácil”. Para exemplificar as mudanças, ele citou a redução no tempo médio de espera nas UPAs, que caiu de duas horas para 33 minutos, graças à criação dos “corujões”, unidades de atendimento noturno nas zonas Leste e Sul.
A questão da violência contra profissionais também foi abordada. Segundo ele, foram registradas apenas duas queixas de agressão verbal neste ano, sem episódios graves. Mesmo assim, reconheceu que o problema assusta servidores e disse que a guarda municipal, a ser criada em concurso previsto para seis meses, terá bases em pronto-atendimentos.
O ponto mais longo da entrevista foi a discussão sobre a aquisição de um hospital para se tornar universitário. O secretário afirmou que a prefeitura optou por comprar uma estrutura já pronta em vez de construir. “É mais barato, mais rápido”, resumiu. Após chamamento público, dois hospitais se apresentaram: Central e das Clínicas. De acordo com ele, a escolha recaiu sobre o Hospital das Clínicas, avaliado em cerca de R$ 40,8 milhões, e o processo está no Tribunal de Contas. “A gente espera que entre a aquisição e a inauguração, aproximadamente entre nove e doze meses”, projetou.
Gazola destacou que o acesso à nova unidade será regulado. “Não é um hospital porta aberta”, frisou. A entrada se dará por meio das UPAs e do sistema de regulação municipal. Questionado se haveria risco de uso político no direcionamento de pacientes, respondeu que a saúde deve se basear no princípio da equidade do SUS: “Não pode ser porque é amigo de A ou amigo de B”.
Na parte política, o secretário confirmou conversas com o prefeito Léo Moraes para compor uma nominata federal pelo Podemos em 2026. “Tomara que dê tudo certo”, disse, admitindo que poderá ser candidato a deputado federal. Ele também declarou que, embora atualmente filiado ao PL, deve migrar para o Podemos. Ao falar sobre possíveis alianças, mencionou que o delegado Camargo pode ser um nome ao Senado pela legenda.
Já nos trechos finais, Gazola citou realizações e planos de expansão da rede básica, como a inauguração da unidade do bairro Três Marias, que atende 15 mil moradores, e a previsão de abrir novos postos no Orgulho do Madeira, Cristal da Calama e Morar Melhor. Reconheceu que a pandemia ainda traz reflexos, com aumento de casos de Covid em agosto e setembro, mas sem gravidade, e reforçou que “precisa sim” continuar vacinando a população.
Encerrando a entrevista, afirmou que seu maior objetivo é ampliar a atenção básica em Porto Velho. “Meu sonho é sair da secretaria podendo dizer que a estratégia de saúde da família está completa”, concluiu.
